雙程證男包攬商廈裝修任監工被捕　入境處另拘7黑工日薪最低$300

入境處特遣隊今日（28日）採取反非法勞工行動。處方據專線今日接獲的舉報，突擊搜查新蒲崗一商廈的裝修單位，當場拘捕7名非法勞工及一名內地男監工。涉案黑工日薪最低僅300元，主要負責倒泥頭及水電裝修等工作。



入境處特遣隊據專線舉報資訊，於同日掩至新蒲崗一商廈的裝修中單位突擊搜查，拘捕7名黑工及一名持雙程證入境的監工，檢獲裝修工具。（林振華攝）

入境處特遣隊入境事務主任洪梓龍交代案情指，被捕6男1女黑工年齡介乎19至42歲。當中4男1女為持雙程證的內地旅客；其餘2名男子則為逾期逗留的印度籍遊客，並未持有「行街紙」。至於涉嫌聘用非法勞工的39歲內地男子，同樣持雙程證入境，他在現場以監工身分被捕。

調查顯示，被捕黑工主要負責倒泥頭、室內裝修及安裝電器，日薪約300至400元。據悉涉案為3個相連商廈單位，面積逾5,200呎，7名黑工剛開工一至兩日即落網。案件仍在調查中，處方不排除有更多人被捕。

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洪表示，處方會繼續嚴肅追查聘請黑工的僱主，並強調僱用不可合法受僱的人同屬嚴重罪行，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。

市民如懷疑有人聘用黑工，可使用入境處舉報非法勞工專線185 185，或透過電郵、傳真、或入境處網上表格舉報。