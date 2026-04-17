跨部門全港反非法勞工　一周拘21黑工及11僱主

入境事務處4月10日至16日，在全港多區展開「曙光」、「銳破」、「銀翼」反非法勞工行動，聯同食物環境衞生署和康樂及文化事務署的「驚愕行動」、警方的「權能者行動」、「冠軍行動」及「風沙行動」，搜查了多個目標地點，包括貨倉、零售店及商業大廈等。



行動中，共拘捕9男12女（32至63歲）懷疑黑工，其中2名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；另有7男4女（30至58歲）僱主被捕，有關僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。



入境處、食環署、康文署及警方反黑工，拘捕32人。（入境處圖片）

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。另外，輸入勞工獲准以僱傭身分來港後，必須按「標準僱傭合約」所訂明直接受僱於合約中指定的同一僱主，並擔任合約中指定的職位及在指定的地點工作，而且不可受僱於其他公司或次承判商，亦不可轉換僱主、職位或工作地點（「標準僱傭合約」訂明的工作地點除外）。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。

協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線185-185、傳真2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。