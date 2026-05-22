猜猜我是誰｜警破20案拘4人涉$200萬　DSE生經內地娛樂場介紹犯案

警方新界南總區刑事部、荃灣警區及葵青警區，昨日（21日）就多宗「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕3男1女（16至37歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」。其中兩名被捕人未成年，一人更為正在等候放榜的應屆中學文憑試（DSE）考生。



4名被捕人合共涉及最少20宗案件。騙徒假扮受害人親友，訛稱因涉及刑事案件而被警方扣留，急需交付「保釋金」，向退休長者索款。受害長者當中有人已達91歲高齡；案件損失總金額超過200萬元。



警方破獲20宗猜猜我是誰騙案，拘捕4名收款的傀儡，檢獲他們犯案時身穿的衣物。（梁偉權攝）

警方表示，騙徒手法與以往相若，透過隨機致電受害人，假冒其子女或親友，藉詞因涉及刑事案件被警方扣留，急需交付「保釋金」而索款，並要求受害人不得向他人透露或報警。受害人往往因緊張及擔心家人安危而答應要求，準備交付所謂的「保釋金」。其後，騙徒會假扮成受害人子女或親友的朋友，相約受害人在指定地點或上門收取「保釋金」。受害人後來成功聯絡家人，方知受騙。

新界南總區刑事部經調查後，鎖定兩名分別35歲和37歲的本地男騙徒。兩人屬同一個犯罪集團並共同犯案，涉及今年2月至5月的9宗「猜猜我是誰」電話騙案，涉案金額共逾100萬元，其中單一受害人損失最高達35萬元。昨日（21日）兩人再次犯案，準備向另一名受害人收款時，警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」將其拘捕。兩人分別報稱為清潔工人及無業，正被警方扣留調查。

警方新界南總區刑事部警司李木易表示，調查顯示兩名被捕人因貪圖搵快錢，聽從網上陌生人指示收取受害人現金，每次犯案獲約500元報酬。其後他們會將贓款直接交予犯罪集團上線，或依照犯罪集團指示購買加密貨幣，以逃避警方追查。

警方新界南總區刑事部警司李木易指，騙徒犯案手法與過往相近。（梁偉權攝）

葵青警區則偵破4宗「猜猜我是誰」電話騙案。其中一名65歲男事主昨日（21日）收到騙徒電話，以相同理由指示事主交出5萬元現金。幸事主掛線後立即致電兒子求證，偵破騙案並報警。

葵青警區重案組第一隊、葵青警區情報組和葵涌分區特遣隊隨即展開聯合行動，於同日下午在騙徒指示事主前往交款的秀茂坪順利邨，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕收款的17歲本地青年。葵青警區重案組第一隊案件主管督察伍穎欣指，被捕人為等候放榜的應屆DSE考生，早前經內地娛樂場人士介紹，被詐騙集團操控，到不同地方向受害人收取騙款，從中賺取幾百元報酬。

警方調查發現，該名青年涉嫌與本月另外3宗在觀塘及秀茂坪區發生的同類型電話騙案有關，案件牽涉另外3名受害人（69至77歲）。4宗案件損失金額合共22萬元。被捕人現正被扣留調查，警方正調查他有否牽涉更多案件，不排除有更多人被捕。

葵青警區就4宗猜猜我是誰騙案，拘捕一名17歲DSE考生，重案組督察伍穎欣交代案情。（梁偉權攝）

荃灣警區重案組則偵破7宗同類型電話騙案，均於今年4月在荃灣、沙田及秀茂坪發生，受害人年齡介乎66至89歲，全部為退休人士，損失共80萬元。

荃灣警區重案組高級督察張文迪表示，警方接報後展開調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段，鎖定涉案者身份，昨日（21日）拘捕一名16歲本地少女。她報稱無業，現正被警方扣留調查。

荃灣警區偵破7宗猜猜我是誰騙案，重案組高級督察張文迪交代案情。（梁偉權攝）

「猜猜我是誰」騙案比去年同期上升88% 今年騙款總計1.18億港元

警方指，整體騙案數字趨向平穩，惟近期「猜猜我是誰」電話騙案數字有上升趨勢。2026年首3個月 ，全港共接獲848宗「猜猜我是誰」電話騙案，比去年同期的451宗上升88%，損失金額達1.18億元，比去年同期的約7200萬港元，增加近64%。

單單在新界南總區，今年首季已接獲145宗同類電話騙案，比去年同期的56宗多近1.6倍；損失金額共約800多萬元，比去年同期的290多萬元，急升逾1.75倍。

被捕人為酬勞鋌而走險，向受害人收取騙款。（梁偉權攝）

騙徒針對長者呃積蓄 用青少年作跑腿做「替死鬼」

李木易斥騙徒針對長者，將他們辛苦大半生賺取的積蓄騙走，毫無人性；更為逃避刑責而利用青少年為「跑腿」，向受害人收錢。一旦東窗事發，「跑腿」青少年便成為「棄子」及「替死鬼」。

他指行動破案關鍵在於警方充分運用「銳眼計劃」的閉路電視系統，即使騙徒故意挑選沒有閉路電視覆蓋的地點交收，但警方運用交收地點附近的閉路電視系統，仍成功鎖定涉案者。

警方葵青警區重案組督察伍穎欣（左）、新界南總區刑事部警司李木易（中）、荃灣警區重案組高級督察張文迪（右）交代案情。（梁偉權攝）

警提防騙三式：不接聽、不輕信、不過數

警方指出，騙徒手法與以往大同小異，並為增加可信度而利用心理操控，利用受害人對家人擔心、忙亂時失去判斷力的心態，再假扮受害人兒女或近親索款。由於大部分受害人為獨居長者，或甚少與家人聯絡，因而容易上當受騙。其次，騙徒利用受害人對司法程序的陌生，誘騙受害人交付「保釋金」，並且同時要求受害人不得向他人透露或報警。事實上，警方絕對不會隨便在街上或上門收取「保釋金」或其他款項。

警方提醒長者時刻謹記「防騙三式」：不接聽、不輕信、不過數。不要接聽陌生來電，尤其涉及金錢要求；不要輕信任何聲稱為親友、老闆或者其他身份的來電者；切勿轉帳或提交現金予任何人，除非已核實對方身份。警方亦呼籲市民多關心獨居長者，並向他們宣傳警方防騙訊息。

李木易又指，今次案件的被捕人當中，兩人年僅16及17歲。隨着暑假臨近，不法分子會在娛樂場所招攬年輕人「搵快錢」，警方提醒年輕人勿因一時貪念，鋌而走險淪為犯罪團伙工具。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，一經定罪，最高刑罰為監禁10年。警方呼籲市民切勿以身試法；如有懷疑，應致電防騙易熱線18222查詢。