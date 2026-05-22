佐敦文苑樓火警︱婦人衝火場雙手燒傷無力救老伴　泣訴：我幾心痛

油麻地文苑樓13樓一劏房單位昨晚（21日）發生1死4傷火警。據了解，在劏房內的69歲朱姓男死者行動不便，需坐輪椅代步，而同居30載、稱老伴為「老公」的黎（音譯）姓婦人麗姐平日則拾紙皮和發泡膠箱維生，並在樓下附近擺放雜物。今日（22日）早上她回到大廈，聲淚俱下向記者憶述昨晚情況，指當她得知發生火警後立即跑上樓，驚見單位床頭起火，老伴從床跌在地上後，她出盡九牛二虎之力、雙手燒傷，在濃煙下約10分拖行朱翁離開，惟她力竭亦無法拖走朱翁，於是下樓找消防員救人，惜朱翁最終倒斃單位內。她哭訴：「我幾心痛！」、「安慰有咩用，身邊人都走咗，我喺到都無意思......」



今日（22日）早上黎（音譯）姓婦人回到大廈，聲淚俱下向記者憶述昨晚情況。（翁鈺輝攝）

赫見老伴臥地不起 竭力拉扯欲救不果

兩人同居卅載，在上址住了10多年，黎（音譯）姓婦人麗姐稱朱翁為「老公」。朱翁行動不便，患有哮喘。據麗姐稱，她昨晚9時外出，至10時多回到大廈，有街坊告訴她其單位起火，她即跑回13樓，推門發現床頭的枕頭起火，朱翁則躺臥在地上。她用力嘗試約朱翁扯離房間，希望「救得到就救」。維持了約10分鐘，房間濃煙密佈，她痛心稱：「我救唔到佢，因為我冇力，焫傷手。」遂樓找消防員幫忙。

麗姐哭訴「嗌晒救命無人理」，在12樓向3名消防員求助，又教他們如何到其單位救人，惟消防員當時在「拍第二啲單位門」。她傷心無助，當消防員進入其單位時，朱翁已撒手人寰，她聲淚俱下說：「你話我幾傷心，對住佢30年！」，又質疑救援人員：「救生唔救死，佢係咪死都唔知。」

黎婦為救老伴燒傷手。（翁鈺輝攝）

黎（音譯）姓婦人哭訴：「安慰有咩用，身邊人都走咗，我喺到都無意思......」（翁鈺輝攝）

激動落淚無人救老伴：佢係濃煙焗死！

麗姐指床頭只有數個枕頭和一個電掣，估計因為漏電肇禍，加上由於當時單位開了冷氣，門窗都關上，令單位滿佈濃煙，她淚流滿面說：「有人幫到我，個老人家唔會咁樣死，佢唔係燒死，係焗死，係濃煙焗死！」她斥事發時不見大廈管理員，是由其他大廈管理員協助報警，大鬧管理員「失策」。她指當時聽不到火警鐘響，又責怪自己上樓時沒有拖水喉救人。

心如死灰嘆：身邊人都走咗，我喺到都無意思

她的手提電話留在家中，現時仍未知後事如何安排，也未收到通知朱翁遺體在哪，現時她有家歸不得，指自己「瞓街」都沒所謂：「幾廿歲有咩所謂......安慰有咩用，身邊人都走咗，我喺到都無意思......」

黎婦淚流滿面說：「有人幫到我，個老人家唔會咁樣死，佢唔係燒死，係焗死，係濃煙焗死！」（翁鈺輝攝）

現場仍然漆黑一片，走廊有燒焦痕跡。（翁鈺輝攝）

13樓有一輛輪椅在走廊，未知是否屬朱翁擁有。（翁鈺輝攝）

大廈外牆棚網現一個洞口。（翁鈺輝攝）

文苑樓現正進行維修，大廈外有棚網圍封。（翁鈺輝攝）

火警後痛失老伴一度坐地 事後推發泡膠箱手推車離開

火警發生於昨晚（21日）10時49分，油麻地文苑街2至24號文苑樓高層劏房單位報稱發生火警，消防將救火救熄後，在劏房內發現一具焦屍；另有4人吸入濃煙不適，清醒送院，事件總共釀成1死4傷。

死者是一名69歲朱姓男子。據了解，朱翁行動不便，需坐輪椅代步；而朱妻平日則拾紙皮和發泡膠箱維生，並在樓下附近擺放雜物。火警發生後，朱妻接獲噩耗，情緒激動，一度坐在地下，事後登上警車協助警方調查。她離開警車後，旋即推著手推車，運載發泡膠箱和其他雜物離開，又向記者稱：「我無地方住，你點幫我?」即默然而去。

死者妻子接獲噩耗，情緒激動，一度坐在地下。

死者妻子推手推車運載發泡膠箱和其他雜物離開。

起火劏房單位一劏九，就現場所見空間狹窄，牆身、天花和鐵閘多處熏黑，並有明顯剝落痕跡。現場擺放多件雜物，包括膠桶和木梯，地面亦見積水或污漬，整體非常凌亂。

涉事單位空間狹窄，牆身、天花和鐵閘多處被熏黑，多處有明顯剝落痕跡。現場擺放多件雜物，包括膠桶和木梯，地面亦見積水或污漬，整體非常凌亂。

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事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

消防展開鋼梯開喉灌救。可見大廈外牆的棚網有薰黑痕跡。(李家傑攝)

其中一名傷者由救護車送院。(李家傑攝)

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其中一名傷者由救護車送院，須戴上氧氣罩。(李家傑攝)