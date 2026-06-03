水警聯海關筲箕灣西貢反走私　一晚破兩案檢$880萬私煙雪茄

水警及海關今日（3日）凌晨進行反走私行動，在港島東區和西貢水域偵破兩宗走私案件，發現3艘沒有亮起航行燈的快艇，靠近岸邊，並有人接應搬貨，人員見狀追截，惟兩案中數名男子均登上快艇逃離香港水域。



行動中，共檢獲145萬支懷疑私煙及328公斤懷疑未完稅雪茄，估計總市值約880萬元，應課稅值約620萬元，並扣查兩部有關涉案貨車。案件正由海關繼續跟進調查。



行動中共檢獲145萬支懷疑私煙及328公斤懷疑未完稅雪茄，估計總市值約880萬元，應課稅值約620萬元。（警方提供）

行動由水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區、水警港口分區，聯同海關海域行動課執行。人員在譚公廟道附近岸邊和西貢亞公灣岸邊，分別發現兩艘和一艘沒有亮起航行燈的快艇，並有數名男子將貨物從快艇搬到岸上一輛貨車上。

人員隨即採取行動，兩處涉案男子立即登上快艇，高速分別往香港東南面水域及東面水域逃去。人員展開追截，惟兩艘涉案快艇最終逃離香港東面水域，往內地方向逃去。

行動中共檢獲145萬支懷疑私煙及328公斤懷疑未完稅雪茄，估計總市值約880萬元，應課稅值約620萬元。（警方提供）

警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行由最高罰款100萬元及監禁兩年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。