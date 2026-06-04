海關葵涌工廈檢$153萬私煙拘1男　3個月內第2次相同工廈搗私煙倉

海關表示，本周三（3日）在葵涌搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲約34萬支懷疑私煙，估計市值約153萬元，應課稅值約112萬元，拘捕一名報稱店東的中國籍男子。



海關檢獲約34萬支懷疑私煙，估計市值約153萬元，應課稅值約112萬元。（海關提供）

關員當日中午時分在葵涌一幢工業大廈走廊，發現一名男子正在將一批紙箱及袋推至一個工廈單位，關員隨即上前截查，在該批紙箱及袋內檢獲約5萬支懷疑私煙，同時拘捕該名男子。關員進入相關工廈單位作進一步搜查，再檢獲約29萬支懷疑私煙。行動中，海關合共檢獲約34萬支懷疑私煙。

海關檢獲約34萬支懷疑私煙，估計市值約153萬元，應課稅值約112萬元。（海關提供）

海關經初步調查後，不排除私煙集團改變以往大量囤積的策略，改以「短暫存貨」的方式運作，特點是流轉速度快，私煙由運送抵達、短期存放及重新包裝，以至分銷到本地市場或轉運出口，整個過程在短時間內完成，試圖以「快閃式」物流手法減低風險，增加海關調查難度。

這宗案件是海關3個月內第2次在同一幢工業大廈搗破私煙貯存倉庫，不法分子誤以為海關在剛破獲案件的地點會出現短暫執法空窗期，因而心存僥倖，利用同一大廈的其他單位再度犯案，以為能避過海關偵查。

海關拘捕一名男子。（海關提供）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可以致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶、網上表格，舉報懷疑私煙活動。