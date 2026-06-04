今年頭5個月51人因車禍死亡　警明起全港執法　打擊亂過馬路

警方表示，截至今年5月31日，本港交通意外死亡人數達51人，較去年同期上升42%。有見及此，警方將於明日（5日）起至6月19日，連續兩個星期展開全港性執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。



警方表示，截至今年5月31日，本港交通意外死亡人數達51人。

截至2026年5月31日，本港今年致命交通意外死亡人數達51人，較去年同期上升百分之42，其中行人死亡人數佔一半。分析顯示，意外主要成因包括行人違規過馬路，以及司機駕駛時不專注，而商業車輛更是引致意外的主要車種。

有見及此，香港警務處將於2026年6月5日至6月19日，為期兩星期，展開名為「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港性執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。

警方亦會在行動期間重點加強「隱形戰車」巡邏，並對不負責任及不專注的駕駛行為，例如超速、不遵從交通燈號／標誌、跟車太貼、胡亂轉線及在汽車移動時使用流動電話等罪行進行嚴厲執法。

警方呼籲，行人過馬路時必須「避三害」，即衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點，並應善用「行人四寶」。

警方呼籲全港市民，尤其是職業司機，駕駛時必須時刻保持專注、忍讓及遵守交通規則。而行人過馬路時必須「避三害」，即衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點，並應善用「行人四寶」，包括設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及行人隧道。

警方重申，是次行動旨在提升駕駛者及行人的道路安全意識，保障市民生命安全。行動期間將對危害道路安全的違法行為嚴厲執法，呼籲市民切勿以身試法。