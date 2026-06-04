有片｜女子大埔報稱被搶手機　熱心市民出手擒疑人　CCTV逆轉案情

網傳影片在大埔發生一宗懷疑搶電話的案件，上傳者形容「喺街度有個女人大嗌偷嘢，偷電話，個呀叔想跑走，熱心市民幫手捉住」，隨即引起網民議論，指「壞人老了」、「拉佢啦」。片中被制服的上年紀男子不斷掙扎，多次強調「個電話我㗎！」，最終警方到場翻查閉路電視影片，證實電話是屬男子所有，案列「糾紛」處理。



大埔一宗懷疑搶劫案發生時，多名市民聽聞有人搶劫熱心上前協助，最終發現為一場誤會。（Threads @kaho_118__圖片）

大埔一宗懷疑搶劫案發生時，多名市民聽聞有人搶劫熱心上前協助，最終發現為一場誤會。（Threads @kaho_118__圖片）

今日（4日）下午近2時，一名女子離開大埔廣福道86號一間店舖時，遭一名男子撞倒，導致一部手提電話跌在地上。該名男子隨即將跌在地上的電話拾走，該女子懷疑自己被搶手機，高呼求助。旋即有多名熱心市民上前協助並報警，其中有人拍片存證， 亦人有出手阻止男子離開。期間，該名男子多次強調「個電話我㗎！」惟在場市民未有理會，繼續制止其行動。

有目擊者將有關影片上傳至社交平台Threads，並留言稱：「好彩都有熱心市民幫手。事源：喺街度有個女人大嗌偷嘢，偷電話，個呀叔想跑走，熱心市民幫手捉住」。隨即引起網民關注及留言：「壞人老了」、「好搞笑，佢就係要逃走，但個個叫佢唔好郁啦」、「拉佢啦」。

大埔一宗懷疑搶劫案發生時，多名市民聽聞有人搶劫熱心上前協助，最終發現為一場誤會。（Threads@kaho_118__圖片）

不過，警方到場調查後，事件卻逆轉。警員先將男子帶上警車調查，並翻查店舖的閉路電視片段。片段顯示，當時掉落在地上的手提電話，實際上屬於該名被指控的男子，而非報案人。

經警方進一步查問及了解，報案女子才恍然大悟，發現自己今日外出時，根本沒有攜帶手提電話。警方經初步調查及介入調停後，案件改列作「糾紛」處理，事件中無人被捕。