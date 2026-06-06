慈雲山惠華街爆鹹水管　街道變溪流　多個屋邨沖廁水受影響

慈雲山今日（6日）爆水管，惠華街及慈雲山道一帶街道湧出大量泥黃水，彷如形成溪流。水務署證實，事件涉及一條直徑250毫米的鹹水供水管，慈康邨、慈民邨、部分慈正邨、部分慈安苑及附近學校一帶沖廁水受影響。該署向受影響市民致歉，並正進行水管維修工程。



受事件影響，惠華街來回方向近慈雲山道的全線現已封閉，多條巴士路線需改道。



慈雲山惠華街有鹹水管爆裂，街道湧出泥水。（Facebook 慈雲山資訊交流Jack Lau）

水務署表示，今日（6日）下午接獲報告指慈雲山惠華街有水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑250毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予慈康邨、慈民邨、部分慈正邨、部分慈安苑及附近學校一帶。

慈雲山惠華街有鹹水管爆裂。（Facebook 慈雲山資訊交流 Jack Lau）

受事故影響，惠華街近慈雲山道路口須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。水務署指，會盡快完成臨時路面修復工程，以恢復部分行車線；駕駛人士請留意現場交通指示。署方工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快完成有關的水管維修工程並恢復沖廁水供應。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。

慈雲山惠華街爆水管，水務署派員搶修。（fb慈雲山資訊交流/Once Lee）

運輸署表示，因水管緊急維修，惠華街來回方向，近慈雲山道的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。 受影響九巴第3B、3D、5C號線及過海巴士第116號線（往慈雲山方向），和九巴第3C號線、城巴第A23及N23號線（來回方向）需改道行駛。上址交通繁忙。