暴雨｜多區上演水舞間　荃灣和港鐵會展站行人天橋照明燈狂滴水

【天文台／HKO／暴雨警告／黃雨／紅雨】天文台昨晚（6日）先後發出黃色和紅色暴雨警告信號。受暴雨影響，多區上演「水舞間」，其中荃灣和港鐵會展站對開行人天橋的照明燈罅隙不斷滴水，途經市民需要繞路而行。



當時正值大雨，荃灣區行人天橋短短8秒內已有3盞照明燈滴水，市民避開防止淋濕。（Threads@mt.con影片截圖）

當時正值大雨，荃灣區行人天橋短短8秒內已有3盞照明燈滴水，市民避開防止淋濕。（Threads@mt.con影片截圖）

多名網民在Threads上載「水舞間」影片，當中有人慨嘆「一落雨，荃灣人特別會明，荃灣呢條天橋」，片中可見，當時正值大雨，短短8秒內已有3盞照明燈罅隙滴水，市民避開防止淋濕，亦有網民指出港鐵會展站對開行人天橋都有類似情況，11秒影片中已有大約盞照明燈「水長流」。其他人留言擔心「會唔會電死」、「會唔會觸電」、「小心漏電」。

亦有網民指出港鐵會展站對開行人天橋都有類似情況，11秒影片中已有大約盞照明燈「水長流」。（Threads@treetreetreewithlove影片截圖）

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另外，有網民上載港鐵上水站和中環碼頭前往國際金融中心的天橋情況，兩者「有瓦遮頭」，但同樣出現「水舞間」，市民需要撐傘涉水而行。

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上拍攝山頂被雷擊中的情況。（Derek Ho拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上20:45在大埔拍攝。（Wai LI Lam拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）