龍躍頭環形行人天橋水喉甩脫　工人搶修用飛機帶牢固　清理積水

粉嶺龍躍頭交匯處的環形行人天橋，昨（20日）深夜連場暴雨下有喉管甩脫，雨水如開水喉般直瀉落橋面，形容「水舞間」。黃雨警告取消後，今早（21日）人員繼續在場檢查及維修，包括用「飛機帶」鞏固喉管及清理渠道，以免淤塞。



人員在場檢查維修，包括用「飛機帶」鞏固喉管。（黃學潤攝）

多名人員在場檢視及維修。（黃學潤攝）

天文台昨日深夜至今早先後發出紅色及黃色暴雨警告信號，至早上9時30分才取消。不過仍然提醒示巿民，新界北部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。

深宵時份，啟用1個月的龍躍頭環形行人天橋化為瀑布。有當區居民發現天橋上蓋的一節去水喉甩脫，雨水傾瀉而下，橋面盡濕；有工人到場通宵維修。

去水喉曲位甩脫跌在地上。(陳永武攝)

早上10時左右，雨勢減弱，行人天橋已經沒有積水，巿民可如常使用，惟兩部升降機暫停。記者到場見到曾經甩脫的喉管已經接上，並用俗稱「飛機帶」的繩索牢固，亦有工人在不同位置掃水及檢視去水位，確定沒有阻塞。

+ 3

▼5月21日凌晨搶修情況▼

工人趕到天橋位置進行緊急維修。(陳永武攝)

+ 2