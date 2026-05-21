龍躍頭環形行人天橋水喉甩脫 工人搶修用飛機帶牢固 清理積水
撰文：黃學潤
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粉嶺龍躍頭交匯處的環形行人天橋，昨（20日）深夜連場暴雨下有喉管甩脫，雨水如開水喉般直瀉落橋面，形容「水舞間」。黃雨警告取消後，今早（21日）人員繼續在場檢查及維修，包括用「飛機帶」鞏固喉管及清理渠道，以免淤塞。
天文台昨日深夜至今早先後發出紅色及黃色暴雨警告信號，至早上9時30分才取消。不過仍然提醒示巿民，新界北部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。
深宵時份，啟用1個月的龍躍頭環形行人天橋化為瀑布。有當區居民發現天橋上蓋的一節去水喉甩脫，雨水傾瀉而下，橋面盡濕；有工人到場通宵維修。
早上10時左右，雨勢減弱，行人天橋已經沒有積水，巿民可如常使用，惟兩部升降機暫停。記者到場見到曾經甩脫的喉管已經接上，並用俗稱「飛機帶」的繩索牢固，亦有工人在不同位置掃水及檢視去水位，確定沒有阻塞。
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▼5月21日凌晨搶修情況▼
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