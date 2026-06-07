有片｜啟德兩貓B匿私家車底及引擎　消防餵水供氧　暖男途人獲讚

近日盛夏酷暑，加上連場大雨，街外環境對「毛孩」極為不利。今午（7日）兩隻幼貓現身啟德沐安街，匿藏私家車底及引擎，「喵喵」聲驚動熱心途人施援及報警，最終消防員及時在引擎內救出貓隻，立即給予食水解渴，並提供氧氧罩協助呼吸。大批網民除了感謝消防員，亦讚揚該名熱心途人，「如果你就咁行過就算，兩條寶貴嘅生命可能就咁就無咗！」



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其中一隻貓匿於私家車底。（Threads / ahtisham_ahmadd 影片截圖）

該名熱心途人在Threads發帖，透露今日中午12時許，行經啟德街頭時，「無啦啦見到隻BB貓，喺私家車下面行嚟行去」。他立即向站於附近的小童查問，對方否認是其飼養；車主亦稱「唔知自己架車下面有貓」。

帖主稱，他協助捉拿其中一隻貓放在路邊，卻聽到車中傳出第二把聲，「捉咗嗰隻BB貓佢竟然自己爬返去車下面一直叫，應該係喊佢兄弟出嚟！」帖主遍尋無果，只能致電999報警求助，最後按動物救援熱線建議致電消防員，「好彩消防員即刻到場！」

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根據影片可見，消防員打開涉事私家車的車頭蓋查看引擎位置，清晰聽到傳出多響「喵」叫聲，帖主稱「入面熱到‥‥‥我真係好擔心隻貓點樣捱得住」。幸消防員花約5至10分鐘，終成功救出第二貓貓，有人員高呼：「攞啲水畀佢（貓）！」消防員亦拿出氧氣罩，予貓貓協助呼吸。

帖主在文中提及，「多謝消防員叔叔迅速到場同專業救援！真係好專業，好有愛心！」大批網民同時讚揚帖主，「感恩，你同貓好有緣呀。多謝你。多謝消防員」、「如果你就咁行過就算，兩條寶貴嘅生命可能就咁就冇咗」、「多謝你嘅堅持，貓貓先冇事」。

警方表示，今午12時半左右接獲「發現動物」報案，指兩隻幼貓在沐安街12號對開馬路，及後被困在私家車底，案件毋須警方協助。