啟德救貓｜Viutv《COURT!》演員艾文施援獲讚　愛貓惟哮喘難領養

啟德沐安街今午（7日）上演暖心救貓一幕，兩隻幼貓匿藏私家車底及引擎，驚動熱心途人施援，消防員亦及時趕抵救出，餵水供氧，救回兩條小生命。大批網民讚揚該名熱心男途人舉動，「如果你就咁行過就算，兩條寶貴嘅生命可能就咁就無咗！」



《香港01》聯絡上該名途人，原來他是Viutv電視劇《COURT!》的其中一名巴基斯坦裔演員「艾文（Ahmad Ahtisham）」，他稱事件令他「好感動」，並指貓貓已由消防員轉交愛護動物協會；他雖想領養，但礙於他與胞弟均患哮喘，不宜養貓，「希望兩隻BB貓冇大礙，可以健康開心成長！」



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23歲的艾文，是在香港土生土長的巴基斯坦裔人士，現於香港理工大學工程學院就讀一年級，兼職籃球教練。去年暑假，他在朋友介紹下於Viutv電視劇《COURT!》一人分飾兩角，獲得好評，劇中他亦有與貓隻互動。

對於今次救貓獲讚，他感謝網民讚賞，他坦言見到貓貓獲救一刻「真係好感動，最驚另一隻喺engine（引擎）嘅貓有事」。他又憶述，事發時有其他路人行過，但「望一望就走咗」，呼籲「如果見到要救嘅嘢，應該要去了解下發生咩事」。

艾文續稱，全家都十分愛貓，惟兩兄弟自小患有哮喘，雖然他努力進行游泳等運動後已有改善，惟胞弟狀況較不穩定，故未能領養貓貓，「好啲都會養，我哋屋企所有人都好鍾意貓！」他會再與愛協保持聯絡，了解貓貓狀，「希望兩隻BB貓冇大礙，可以健康開心成長！」

其中一隻貓匿於私家車底。（Threads / ahtisham_ahmadd 影片截圖）

艾文早前在Threads發帖，透露今日中午12時許，行經啟德街頭時，「無啦啦見到隻BB貓，喺私家車下面行嚟行去」。他立即向站於附近的小童查問，對方否認是其飼養；車主亦稱「唔知自己架車下面有貓」。

他協助捉拿其中一隻貓放在路邊，卻聽到車中傳出第二把聲，「捉咗嗰隻BB貓佢竟然自己爬返去車下面一直叫，應該係喊佢兄弟出嚟！」帖文遍尋無果，只能致電999報警求助，最後按動物救援熱線建議致電消防員，「好彩消防員即刻到場！」

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根據影片可見，消防員打開涉事私家車的車頭蓋查看引擎位置，清晰聽到傳出多響「喵」叫聲，艾文稱「入面熱到‥‥‥我真係好擔心隻貓點樣捱得住」。幸消防員花約5至10分鐘，終成功救出第二貓貓，有人員高呼：「攞啲水畀佢（貓）！」消防員亦拿出氧氣罩，予貓貓協助呼吸。

消防員救出兩貓後後，拿出氧氣罩供牠們協助呼吸，並提供食水解渴。（Threads / ahtisham_ahmadd 影片截圖）

大批網民讚揚消防員之時，亦感謝艾文舉動，「感恩，你同貓好有緣呀。多謝你。多謝消防員」、「如果你就咁行過就算，兩條寶貴嘅生命可能就咁就冇咗」、「多謝你嘅堅持，貓貓先冇事」。

警方表示，今午12時半左右接獲「發現動物」報案，指兩隻幼貓在沐安街12號對開馬路，及後被困在私家車底，案件毋須警方協助。