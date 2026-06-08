元朗加州花園獨立屋遇竊　賊人後門潛入撬夾萬掠$28萬名錶首飾

元朗加州花園發生爆竊案。昨日（7日）晚上9時許，警方接獲一名66歲姓文男子報案，指其加州花園的寓所內有一個夾萬被撬及有大批財物不翼而飛，懷疑遭人爆竊。警方接報到場調查，經初步點算證實損失一隻手錶及一批珠寶首飾，總值逾28萬元。案件交由邊界警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕，警方正追緝兩名黑衣賊人歸案。



元朗加州花園發生爆竊案。（資料圖片）

據了解，男戶主昨晚離開寓所，與妻子到屋苑會所用膳，惟離家時疑後門未有上鎖。兩人外出僅約一小時，回家後發現屋內有被明顯搜掠的痕跡，於是立即報警求助。消息指，男戶主經詳細點算後，證實損失一隻 Hublot（宇舶）名錶及一堆鑽飾，損失約28萬港元。

警方翻查閉路電視片段，發現兩名賊人趁單位無人，從未上鎖的後門潛入屋內犯案。警方正追緝兩名在逃疑犯，二人為年約30至40歲的男子，犯案時均頭戴黑色鴨嘴帽、身穿黑色長袖上衣、黑色長褲及黑色鞋。