屯門公路車禍｜Audi失控撞壆飛越對面線　34歲男司機涉危駕被捕

屯門公路昨晚（7日）發生驚險車禍，一輛奧迪（Audi）私家車沿屯門公路駛往九龍，期間突然失控撞向路中分隔石壆後彈起，飛越對面往元朗方向的行車線，撞到燈柱及一輛七人車，撞擊碎片飛彈擊中另外兩輛私家車。消息指，涉事34歲姓楊的Audi男司機，涉嫌危險駕駛被捕。警方已檢取相關車輛的行車紀錄儀片段調查。案件現由新界北總區交通部意外調查組第4隊跟進。



事件共有4名男司機受傷，Audi司機頸、腰及雙腳痛，七人車司機手腳擦傷，另外兩車司機分別頸、腰痛及頭暈，全部被送往屯門醫院治理，送院時清醒。4名司機均通過酒精呼氣測試。



車禍一刻更多車cam片段曝光，可見往九龍方向行駛的肇事奧迪（Audi）私家車，出事前在快線高速行駛，當時慢線亦有另一車輛高速而行，未知是否有關。另一影片則直擊Audi失控，撞向路中分隔石壆後飛起，如玩「平行木」般沿壆上滑行狂飆，火花四濺，最終撞塌一支燈柱，「降落」於對面往元朗方向行車線，車尾泵把等零件四散來回兩邊路面。早前其他車cam影片則可見，肇事Audi越壆飛至，如「炮彈」般墜落，砰一聲猛撼七人車。

涉事兩車均嚴重損毀。（林振華攝）

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一支燈柱被撞塌。（林振華攝）