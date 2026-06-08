荃灣中心總掣房故障　5廈連商場千戶停電停水　議員設支援站協助

荃灣中心大停電，多幢樓宇及商場受影響。據了解，今日（8日）早上11時許，荃灣中心一期總掣房電力系統故障，導致大範圍停電，包括重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場，料明日（8日）中午12時前後才能恢復供電。據了解，因停電亦影響供水。



立法會議員郭芙蓉指，估計有接近1,000戶居民受到影響，包括安老院舍，已聯同荃灣中心關愛隊到場支援，並設立兩個臨時支援站，提供充電及糧水等解急。據了解，民政事務處會開放數個社區會堂，供有需要市民登記入住；水務署亦會派出水箱支援。



荃灣中心大停電，多幢住宅大廈及商場均受影響。（曾大 Tsang Tai Facebook）

立法會議員郭芙蓉與荃灣區議員曾大等人，事後趕往荃灣中心了解，並已聯絡管理公司實地視察大廈電錶房。對於是次大範圍停電，郭芙蓉在社交平台透露，是大廈電錶房內的變壓器（火牛）爆炸並燒毀，共有兩組電力的火牛受破壞。停電樓宇包括重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場，估計有接近1,000戶居民受到影響，包括區內的安老院舍。

郭芙蓉續指，由於火牛損壞情況非常嚴重，管理處已發出緊急通告。根據專業工程人員的最新評估，預計要到明天（6月9日）中午12時左右，才能陸續恢復供電。他們已聯同荃灣中心關愛隊到場支援，包括於天津樓及北京樓對出空地，設立兩個臨時支援站，提供手機緊急充電、飲用水及乾糧、臨時休息座椅等，預計會通宵運作；同時會聯絡相關政府部門協助。

涉事總掣房煙霧瀰漫。（新界地區生活連線 影片截圖）

曾大則在社交平台貼出管理處通告，指管理處現正安排承辦商進行共兩組1600安培、一組2500 安培空氣斷路器（ACB）緊急更換工程。搶修期間，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場的大堂電閘、大堂冷氣機、升降機服務、公共照明設施、閉路電視系統、電視接收系統及供水系統及所有單位內電力供應均受影響。

​如街坊有任何緊急物資需要、搬運協助（如送物資上樓），或有任何突發個案需要轉介，請致電6676 9981 / 6676 9533聯絡議員及關愛隊。據了解，荃景圍體育館、雅麗珊社區中心、梨木樹社區會堂及石圍角社區中心，會開放給有需要居民登記，晚上7時後可暫住。

荃灣中心大停電，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場受影響。（林振華攝）