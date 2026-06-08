屯門公路車禍｜Audi變炮彈　警證出事前非法賽車　另拘一男司機

屯門公路昨晚（7日）發生驚險車禍，一輛奧迪（Audi）私家車沿屯門公路駛往九龍，失控撞向路中分隔石壆後彈起，飛越對面往元朗方向的行車線，撞到燈柱及一輛七人車，碎片再擊中另外兩輛私家車。出事前，Audi在快線高速行駛，當時慢線亦有另一車輛高速狂飆。



警方繼較早時以涉嫌危險駕駛，拘捕Audi的34歲姓楊男司機後，今晚（8日）再表示，經進一步翻查行車記錄儀及閉路電視片段，發現楊男在意外前，與另一私家車非法賽車。人員遂於今日下午5時在西區，拘捕該車的35歲姓譚男司機，涉嫌危險駕駛及非法賽車；楊男亦涉非法賽車被捕，已獲准保釋候查。



肇事Audi（右）及被撞私家車（左）均嚴重損毀。（林振華攝）

事發在昨晚約9時21分，據報，兩輛私家車沿屯門公路往九龍方向行駛，而另外兩輛私家車則沿屯門公路往屯門方向行駛。當車輛駛至上址時，其中一輛由34歲姓楊男司機駕駛的私家車懷疑失控撞向路中分隔石壆後越至對面行車線，再撞到一燈柱並波及其餘3車。

人員接報到場，楊男手腳受傷，其車上的52歲姓冼女乘客亦手傷；另一車的32歲姓司徒男司機手腳受傷，全部人清醒被送往屯門醫院治理。

一支燈柱被撞塌。（林振華攝）

早前的車cam片段可見，往九龍方向行駛的肇事奧迪（Audi）私家車，出事前在快線高速行駛，當時慢線亦有另一車輛高速而行。另一影片則直擊Audi失控，撞向路中分隔石壆後飛起，如玩「平行木」般沿壆上滑行狂飆，火花四濺，最終撞塌一支燈柱，「降落」於對面往元朗方向行車線，車尾泵把等零件四散來回兩邊路面。其他影片則可見，肇事Audi越壆飛至，如「炮彈」般墜落，砰一聲猛撼七人車。

意外後，私家車車頭冒煙伴有火光。（讀者提供）