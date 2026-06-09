長沙灣開店推銷保健品　氹入會呃資料開傀儡戶口洗黑錢　6人被捕

一個詐騙集團以推銷健康食品為餌，誘騙巿民交出個人戶口及拍照做會員；同時以更加多優惠誘使他們介紹親友，實則是利用資料開設虛擬銀行戶口。警方調查後搗破該集團，行動中拘捕6名男女，涉及洗黑錢1000萬元。警方相信該集團已運作半年，而介紹親友入會可獲報酬約1000至2000元。



將軍澳警區刑事情報組主管督察鄔珺如。（黃偉民攝）

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司侯禮文。（黃偉民攝）

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司侯禮文稱，警方採取代號「義師」JUSTICEFORCE的情報主導行動，針對一個本地洗黑錢集團。昨日成功搗破該個有組織的洗黑錢集團，該集團在長沙灣開設一間售賣保健產品的舖頭作掩飾，以登記會員可獲得產品優惠或贈送現金等利誘顧客，特別是長者，並將他們帶到觀塘區一個工業大廈單位，騙取他們交出個人資料及拍攝容貌，以開立虛擬銀行賬戶，作為傀儡戶口以清洗黑錢。

行動中，警方拘捕6名集團骨幹成員，調查所得集團大概營運半年，涉及清洗黑錢接近1000 萬元，至少41名市民被利誘開立傀儡戶口。

將軍澳警區刑事情報組主管督察鄔珺如進一步講述案情稱，今年4月將軍澳警區接獲長者報案，指之前透過親友介紹到觀塘區一個工業大廈單位，聲稱有長者優惠計劃。登記成為保健產品會員，不但可享有購買保健產品優惠，更有現金回贈（1000至2000元）。而「開通會員」的過程中，市民被誘騙交出身份證及住址證明，並要拍攝樣貌。當事人以為是一般入會影相程序。但實質上，犯罪集團利用手提電話進行虛擬銀行的面容識別，即場開立虛擬銀行的戶口。

完成程序之後，集團進一步以傳銷的方式，聲稱如果當事人成功推薦其他親朋戚友做會員，可以額外獲得介紹費，從而源源不絕地替集團供應傀儡戶口。當事人隨後與家人商量後，擔心個人資料被用作非法用途，於是報案。

詐騙集團行騙示意圖。（黃偉民攝）

警方經深入調查及情報分析，並得到相關虛擬銀行的協助，掌握其運作模式，鎖定當中的骨幹成員，於昨日在不同地點將他們拘捕。被捕4男2女，年齡介乎43至71歲，他們分工仔細，包括負責銷售健康產品，吸引市民做會員/中間人、負責帶領受害人前往中心、負責為市民做所謂的會員登記，實質處理虛擬銀行戶口開戶手續、負責租用和管理場地作掩飾等。

犯罪集團主要透過兩個方式去吸引市民開戶：

1. 首先利用開設於長沙灣的保健產品商店吸引市民，在店內向市民推銷保健產品，之後再訛稱只要去到觀塘的單位開通會員，就可以享有購買優惠同現金回贈；

2. 利誘已經開戶的人介紹自己親朋戚友，直接上去觀塘開通會員。

由於近年虛擬銀行加強了保安措施，會不定期、或者於系統需要維護、又或者進行大額交易的時候，要求戶口持有人重新去做面容識別，戶口才可繼續運作。固此市民成功開戶後，此集團會繼續利誘他們再次見面，目的是誘騙他們再次配合做人臉辨識，讓集團可以繼續操作虛擬銀行戶口。

根據調查所得，相信已經至少41名市民被利誘開立戶口，大部份都是退休人士及長者，當中有多個戶口疑已被用作清洗黑錢，涉案金額約港元1千萬。目前所有被捕人士正被警方扣查，案件已經交由將軍澳警區重案組第二隊跟進。

警方呼籲巿民小心保管個人及戶口資料。（黃偉民攝）

侯禮文又稱，就住今次行動，警方會繼續密切追查是否有其他涉案人士、黑錢的相關上游罪行及流向，不排除會有更多人被捕。今次成功搗破的犯罪集團，以健康產品優惠、贈送現金等，誘騙市民提供個人資料開立傀儡戶口，更特別針對長者。他提醒市民便宜莫貪，亦要謹記個人資料相當重要，包括人面特徵，必須加以保護，切勿隨便給陌生人，因為相關資料落入犯罪份子手上可被用作非法用途。如果巿民或屋企人遇過以上類似事件，應聯絡警方。

根據香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可以被判監禁14年及罰款500萬元。除了保障好個人資料，市民亦要保護好自己名下的銀行戶口，記住戶口「唔租、唔借、唔賣」以免觸犯洗黑錢罪行。