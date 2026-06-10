唐狗抽搐後腿腐爛　狗主與診所失聯　警拘520浪浪加油站負責人

一隻10歲唐狗，昨日（9日）由一名女子帶到太子基隆街50號一間獸醫診所。獸醫檢查後發現該隻狗抽搐，而且後腿外側肌肉皮膚組織壞死腐爛，壓瘡情況惡化，懷疑是長期躺卧導致，思疑該狗隻被疏忽照顧。警方經調查後，將案件列作「殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊跟進。據了解，警方經調查後，今日（10日）下午在元朗拘捕狗場「520浪浪加油站」的負責人。



警員昨日（9日）進入獸醫診所調查。（梁偉權攝）

據悉，涉事的10歲雄性唐狗有長期病患，有到涉事獸醫診所求診紀錄，最後一次是在去年9月。唐狗昨日被帶到診所後，狗主失聯。警方初步懷疑，有人沒有及時將狗隻帶往求醫，該狗隻暫時交由上址獸醫診所照顧。

愛護動物協會回覆《香港01》查詢表示，接獲警方轉介上述案件，愛協督察到場協助調查。涉事雄性成年唐狗，身上植有晶片，身體狀況欠佳，後腿上方有傷口。警方已將案件列為殘酷對待動物案件調查；狗隻因身體情況嚴重，現暫時於診所中留院。

愛協又指，該狗隻來自元朗一個狗場，而愛協自今年年初起已就該設施接獲大量投訴，對場內其他狗隻的福祉持續深表關注。愛協認為，警方與漁護署有必要聯同愛協盡快展開緊急聯合行動，以進一步了解及評估情況，並期望有關部門盡快作出適切安排。

520浪浪加油站近月多次捲入爭議。5月21日，本港受暴雨影響，新界北區多處水浸，位於錦上路元崗新村清潭路的520浪浪加油站，有市民報案指，多隻狗被放於空地受風吹雨打。

​漁農自然護理署5月24日表示，接獲投訴翌日到場，因畜養人未能合理改善，遂帶走12隻狗看管及展開調查。愛護動物協會亦回覆表示，愛協督察5月22日下午到場時未獲准進場，幸漁護署及時檢走狗隻；並指涉事狗場負責人同時是元朗「520浪浪加油站」的負責人，愛協已多次接獲有關該兩個狗場的投訴，促當局展開更深入的聯合行動及調查。