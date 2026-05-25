錦上路狗場淋雨｜愛協：接多次投訴　場主為520浪浪加油站負責人

上周四（21日）本港受暴雨影響，新界北區多處水浸，有市民報案指錦上路元崗新村清潭路一狗場，多隻狗被放於空地受風吹雨打。網上圖片可見，涉事狗場將多隻大型犬置入籠中放於空地，雖籠頂有帆布覆蓋，但側面無遮擋。



​漁農自然護理署昨日（24日）表示，接獲投訴翌日到場，因畜養人未能合理改善，遂帶走12隻狗看管及展開調查。愛護動物協會今日（25日）回覆《香港01》查詢表示，愛協督察5月22日下午到場時未獲准進場，幸漁護署及時檢走狗隻；並指涉事狗場負責人同時是元朗「520浪浪加油站」的負責人，愛協已多次接獲有關該兩個狗場的投訴，促當局展開更深入的聯合行動及調查。



錦上路元崗新村清潭路一狗場，有多隻大型犬被置入籠中放於空地，雖籠頂有帆布覆蓋，但側面無遮擋。（網上圖片）

愛協表示，於5月22日下午2時45分，聯同警方及漁護署到涉案狗場聯合巡查。三方抵達現場後，由警方敲門，惟場地負責人未有回應。其後，漁護署職員成功透過電話聯絡負責人，對方表示需要時間準備，並只同意漁護署職員及警方進場，拒絕讓愛協督察進入。

由於現場四周以鐵板圍封，愛協督察在場外僅聽到狗吠聲，未能從外觀察狗隻狀況及場內環境。愛協督察其後一直於場外等候，惟最終未獲安排進場，至下午5時30分離開。

愛協指，該狗場負責人亦為早前愛協曾巡查、位於元朗水蕉新村的「520浪浪加油站」負責人。愛協接獲多宗有關該兩個狗場的市民投訴，並一直與相關部門保持溝通，多次跟進事件，促請展開更深入的聯合行動及調查。

愛協歡迎漁護署繼續就調查該狗場，以確保場內動物獲得適切照顧；又稱幸好漁護署及時撿走相關狗隻，避免動物進一步受到惡劣天氣影響。愛協亦期望漁護署可再次安排與愛協聯合巡查，讓愛協可就動物福利提供專業意見，釋除公眾疑慮。

漁護署於5月24日表示，在5月21日接獲投訴，指錦上路元崗新村清潭路狗場涉嫌殘酷對待動物，該狗場內有狗被困於籠中，並放置於空地。漁護署隨即聯同香港愛護動物協會人員前往跟進，但未能進入處所。

署方人員翌日在警方的協助下再次前往，並成功進入該處所調查。行動中，漁護署人員發現多隻狗，其中部分被畜養於籠內，並放置於露天空地，未獲提供足夠遮蓋。由於畜養人未能即時作出合理改善，漁護署人員遂在現場檢走共12隻狗，並帶返動物管理中心看管。漁護署會繼續就個案進行深入調查，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。