世界盃前夕｜海關破34案拘6人　檢$1.56億冒牌貨　包括3萬件球衣

世界盃2026將於香港時間6月12日凌晨開鑼，警方於世界盃前夕打擊世界盃相關的冒牌貨品，一共偵破34宗案件，檢獲約23萬件懷疑冒牌物品，包括3萬件冒牌球衣，大部分為價格較昂貴的球員版球衣，估計總市值高達1.56億港元，並先後拘捕6名男子。海關表示，當中接近8成冒牌貨將運往美洲地區，相信為應付當地球迷龐大需求。



警方於世界盃前夕打擊世界盃相關的冒牌貨品，偵破34宗案件，檢獲約23萬件懷疑冒牌物品，包括3萬件冒牌球衣，大部分為價格較昂貴的球員版球衣。（黃偉民攝）

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海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組第一隊高級調查主任鍾旨惠表示，考慮到應届世界盃的規模是歷來最大，不但參賽隊伍數量大幅增加，而且多項賽事會在美國、加拿大及墨西哥跨三地進行，預計賽事舉行期間，世界各地球迷或遊客對有關商品需求大幅上升，從而衍生走私世界盃相關的冒牌貨物活動可能轉趨活躍。為更有效打擊跨境走私，海關透過情報分析及風險評估，5月26日起至6月10日採取代號「鋼門」具針對性的執法行動，重點檢查不同物流中心、高風險轉口貨物，以打擊冒牌物品。

破34宗案檢23萬件冒牌貨物 當中3萬件為冒牌球衣

海關一共偵破34宗相關案件，檢獲約23萬件懷疑冒牌貨物，估計市值約1億5600萬元，並拘捕6人。其中29宗涉及跨境走私冒牌貨物，而所檢獲的懷疑冒牌貨物，除了20萬件冒牌波鞋、手袋、手錶及喇叭等，其餘3萬件為冒牌球衣，大部分為價格較昂貴的球員版球衣的假貨。人員經調查後，在港珠澳口岸拘捕一名報稱跨境貨車司機的36歲男子，他現正保釋候查。

有賣家在網購平台賣冒牌球衣

另外，人員在網上巡查期間，發現有賣家在網購平台售賣懷疑冒牌球衣，隨即展開執法行動，並偵破5宗案件，檢獲約40件冒牌球衣，並拘捕5名男子，年齡介乎17至30歲，被捕人現正保釋候查。今次行動，海關成功堵截假貨流入當地市場，海關會繼續調查貨物的來源地。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組第一隊高級調查主任鍾旨惠。（黃偉民攝）

海關列出3個冒牌貨物及不法分子作案趨勢的特點：



第一，所檢獲的球衣大部分屬於球員版球衣，若參考正貨零售價格，球迷版球衣價格大約是港幣500至700元不等；而球員版球衣因在剪裁、設計及用料優良，定價一般較高昂，大約是港幣1100至1300元不等。海關相信不法分子企圖藉世界盃盛事進行速銷，提高球員版球衣假貨比例，以增加利潤。

第二，所檢獲的球衣仿真度較高，當中有部分造工比較仔細，一般消費者較難分別真偽，留意到部分冒牌球衣刻意仿製有如正版球衣布料上立體的紋路，亦有相關品牌的吊牌，並有獨立包裝。此外，在隊徽或品牌標簽比較容易刮花的地方上，會以透明貼紙或雪梨紙包裝作保護，企圖更貼近正貨包裝，以欺騙消費者。

不過正版球衣及冒牌球衣仍有不少差別。正版印刷較精細，假貨則較為粗糙，在光線照射下更明顯；正版球衣每個字母的圖案都是立體且富層次感，冒牌貨則將字母印刷在一整塊平面上，觸摸會明顯感受兩者區別；正版球衣的品牌標簽的字體清晰、線條平均，反之冒牌貨則近看字體不公整、線條不一，周邊的邊界顔色模糊；冒牌球衣印刷質素參差，印花容易剝落，而正版剪裁精細，切口圓滑，相反冒牌貨剪裁粗糙，切口不平均。

第三，所檢獲的球衣款式多樣化，不少屬於應屆世界盃參賽球隊的款式，留意到全部球衣都是轉口運往外地，並非供應本地市場，當中接近8成運往美洲地區，相信為應付當地球迷龐大需求。

海關呼籲本地物流業界對客戶貨物提高警覺，假如懷疑處理貨物涉及侵權活動，請向海關作舉報，海關會繼續加強透過情報分析，嚴厲打擊不同侵權行為。市民亦應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑應向商標持有人或其代理商查詢，以免購入無牌貨物招致損失。根據商品説明條例，任何人進出口銷售或為售賣用途而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年，市民可致電海關24小時熱線 182 8080 ，或透過舉報罪案專用電郵賬戶：crimereport@customs.gov.hk或網上表格舉報懷疑侵權活動。