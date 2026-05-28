網店賣冒牌CHANEL、YSL僅正價五折 海關拉1男檢$150萬香水護膚品
海關偵破一個網店，檢獲冒牌香水及護膚品，市值約150萬元，拘捕1名男子，牽涉的品牌包括CHANEL、YSL及DIOR等。海關表示，以香水和護膚品為例，該批冒牌產品的售價由500至800元不等，是正貨售價的一半。
海關版權及商標調查科高級調查主任林依泰稱，海關於本周二（26日）採取特別執法行動，破獲一個在網上售賣冒牌香水和護膚品的案件，檢獲2,500件冒牌物品，約值150萬元，並拘捕一人。
林稱，早前透過網上巡查及用大數據系統進行風險評估及分析，發現有人在網上開設網店及社交平台帳戶售賣冒牌貨，於是喬裝顧客在網上試購，經調查及商標持有人協助下，周二（26日）採取行動，突擊搜查一幢新蒲崗工廈內的網店儲存倉庫，檢獲該批冒牌品，拘捕36歲男子負責人，他現正保釋候查，不排除再有人被捕。
檢獲的貨品牽涉多個品牌，香水和護膚品抄襲正貨的外觀設計和註冊商標。
冒牌貨網店三大犯案手法：
1. 賣家設自家網站和社交媒體帳戶，讓顧客自行落單，營造出具規模的網上商家形像，藉此獲得顧客信任。
2. 以「行貨」及「平行進口」的字眼作招徠，減低消費者戒心，並提供低價吸引消費者。以香水和護膚品為例，價格由500至800元不等，是正貨售價的一半。
3. 利用工廠大廈單位，一個一劏四十的單位，進出要入密碼，保安嚴密，但其實倉庫的實際環境惡劣，貨物堆放雜亂無章，滿布灰塵，儲存條件並非網上的高端形象，嚴重誤導消費者。由於該些貨品會直接用於消費者的皮膚，而倉庫的惡劣環境，有可能令產品受污染變質，海關稍後會將產品交予政府化驗所化驗。
冒牌香水特徵：
1. 正貨的樽身印刷精細，英文字清晰；冒牌貨印刷粗糙，英文字亦比較模糊；
2. 正貨的樽底印刷精細，不會用貼紙；冒牌貨的樽底既模糊，又用貼紙。
海關呼籲消費者，購物時光顧信譽良好的商店或網店，避免在可疑的店舖進行交易。如對貨品真偽有懷疑，宜先向商標持有人查詢。
海關不時在巿場及網上巡查，並用大數據分析，以確保商店網店符及商品說明條例。違反《商品說明條例》最高可被判罰款港幣50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線1828080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。