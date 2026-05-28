網店賣冒牌CHANEL、YSL僅正價五折　海關拉1男檢$150萬香水護膚品

海關偵破一個網店，檢獲冒牌香水及護膚品，市值約150萬元，拘捕1名男子，牽涉的品牌包括CHANEL、YSL及DIOR等。海關表示，以香水和護膚品為例，該批冒牌產品的售價由500至800元不等，是正貨售價的一半。



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海關版權及商標調查科高級調查主任林依泰稱，海關於本周二（26日）採取特別執法行動，破獲一個在網上售賣冒牌香水和護膚品的案件，檢獲2,500件冒牌物品，約值150萬元，並拘捕一人。

海關版權及商標調查科高級調查主任林依泰提醒巿民光顧信譽良好的商店或網店。（黃偉民攝）

林稱，早前透過網上巡查及用大數據系統進行風險評估及分析，發現有人在網上開設網店及社交平台帳戶售賣冒牌貨，於是喬裝顧客在網上試購，經調查及商標持有人協助下，周二（26日）採取行動，突擊搜查一幢新蒲崗工廈內的網店儲存倉庫，檢獲該批冒牌品，拘捕36歲男子負責人，他現正保釋候查，不排除再有人被捕。

檢獲的貨品牽涉多個品牌，香水和護膚品抄襲正貨的外觀設計和註冊商標。

冒牌貨網店三大犯案手法：

1. 賣家設自家網站和社交媒體帳戶，讓顧客自行落單，營造出具規模的網上商家形像，藉此獲得顧客信任。

2. 以「行貨」及「平行進口」的字眼作招徠，減低消費者戒心，並提供低價吸引消費者。以香水和護膚品為例，價格由500至800元不等，是正貨售價的一半。

3. 利用工廠大廈單位，一個一劏四十的單位，進出要入密碼，保安嚴密，但其實倉庫的實際環境惡劣，貨物堆放雜亂無章，滿布灰塵，儲存條件並非網上的高端形象，嚴重誤導消費者。由於該些貨品會直接用於消費者的皮膚，而倉庫的惡劣環境，有可能令產品受污染變質，海關稍後會將產品交予政府化驗所化驗。

冒牌香水特徵：

1. 正貨的樽身印刷精細，英文字清晰；冒牌貨印刷粗糙，英文字亦比較模糊；

2. 正貨的樽底印刷精細，不會用貼紙；冒牌貨的樽底既模糊，又用貼紙。

海關呼籲消費者，購物時光顧信譽良好的商店或網店，避免在可疑的店舖進行交易。如對貨品真偽有懷疑，宜先向商標持有人查詢。

海關不時在巿場及網上巡查，並用大數據分析，以確保商店網店符及商品說明條例。違反《商品說明條例》最高可被判罰款港幣50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線1828080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。