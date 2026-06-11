太古城母女命案｜12歲女童曾送院　由家人陪同　案件轉社署跟進

太古城廬山閣48歲母親與12歲女兒昨日（10日）先後墮樓身亡。據了解，女戶主墮斃後，12歲女童隨即送院，警方通知社會福利署跟進其個案，其後女童由父親陪同返家，惟至晚上亦告輕生。



有專家指出，面對至親好友自殺離世，甚至是目睹過程，當時人都會承受相當大的壓力，自殺風險高；身邊親友對其自殺風險要提升敏感度，提供情緒支援，或尋求相關機構協助。



太古城昨日（10日）發生墮樓案，48歲母親及12歲女兒相繼身亡。（黃偉民攝）

太古城兩母女昨晨因教育問題爭執，女戶主其後在房間內墮樓，女兒發現後連忙報警，惜女戶主當場不治。據了解，女童隨後被送到東區醫院，由父親及祖母陪伴；而警方亦將案件通知社會福利署跟進。及後女童與父親返回太古城住所，惟至晚上7時20分左右墮樓身亡。

太古城廬山閣兩母女，昨日（10日）先後墮樓身亡。（黃偉民攝）

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝稱，面對至親或相熟朋友自殺離世，當時人本身的自殺風險會增加，因此對自殺遺屬的支援是十分重要，當時人須主動尋求協助，又或其親友察覺異樣，亦可協助為他/她找尋協助。

葉兆輝表示，不清楚事主母女的家庭狀況，只是女戶主面對教育問題，卻選擇以極端方法處理； 他強調「辦法比困難多」，遇到困難要願意尋求協助；身邊親友亦要提高自殺風險的認知和警覺性，及早介入。

至於支援級別如何？要做到那個地步？葉兆輝說「特事特辦」，有機構可提供家訪，類似急救的形式，由社工即時上門跟進。