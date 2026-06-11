青衣巴士MMA｜疑伸腳攔路釀爭執　18歲少年捱打受傷　警拘39歲漢

6月6日青衣一輛九巴發生打鬥事件。一名男子與青年疑因伸腳擋路問題，在巴士上初則口角，繼而動武，引來車外目擊者舉機拍攝，施襲男子事後逃去，捱打的18歲姓李青年受傷，送院治理。警方經調查後，今日（11日）拘捕一名39歲男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。



警經調查後拘捕39歲男子涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。（警方提供）

警方稱，6月6日接獲報案，指青衣一架九巴249M線內有人被襲擊，1名18歲少年手受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

經深入調查後，青衣分區特遣隊於今日（11日）在青衣區拘捕一名39歲本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，他現正被扣留調查。調查相信，該兩名男子在車廂內因碰撞爭執，並爆發衝突。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方強調，襲擊致造成身體傷害屬嚴重罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第39條，一經定罪，最高可被判處監禁3年。警方藉此呼籲切勿以身試法。

灰衣男連環向攣毛青年揮拳。（Threads Anson Liang）

案發片段顯示，雙方拳來腳往，「攣毛男」一度在座位「起飛腳」，其後被灰衣男一手捉住埋身肉博。灰衣男左手捉住「攣毛男」衣領，右手則不停「兜錘窩面」打向對方，起碼揮了5拳。「攣毛男」嘗試用手抗衝抵灰衣男下巴卻未見效，一直捱打，其後更舉雙手護頭倒地。

車外有人目擊激烈「戰況」，連忙呼「嘩嘩嘩，影相，影相！」，見「攣毛男」遭多次拳打頭部，更不禁驚呼「夠喇！夠喇！」亦有乘客見狀，出手拉住灰衣男，勸阻並嘗試分隔對方，灰衣男也有所收斂及停手。捱打「攣毛男」隨即從地上爬起，灰衣男亦拾隨身物品一同離開車廂，並一度輕搭「攣毛男」背部。「攣毛男」離開車廂時面部帶傷、頸部疑有紅腫，大叫「嗱，唔好郁我啊！」