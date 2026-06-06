青衣巴士MMA｜疑伸腳攔路釀爭執　青年遭躁漢連環拳毆受傷送院

青衣今日（6日）發生打鬥案。一名男子與青年疑因伸腳擋路問題，在巴士上初則口角，繼而動武，引來車外目擊者舉機拍攝。施襲男子事後逃去，捱打18歲姓李青年頭、頸及手受傷，被送往瑪嘉烈醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，正追緝涉案年約30多歲男子。



網上流傳片段顯示，被指擋路的青年「攣毛男」，與身材健碩的灰衣男在車廂大展拳腳，惟「攣毛男」佔下風，被對方連環揮拳錘，打至高舉雙手掩頭，事後雙方由乘客阻隔制止，一同下車，灰衣男隨後離開現場。



灰衣男連環向攣毛青年揮拳。（Threads Anson Liang）

據了解，事發在九巴249M線巴士。片段顯示，雙方拳來腳往，「攣毛男」一度在座位「起飛腳」，其後被灰衣男一手捉住埋身肉博。灰衣男左手捉住「攣毛男」衣領，右手則不停「兜錘窩面」打向對方，起碼揮了5拳。「攣毛男」嘗試用手抗衝抵灰衣男下巴卻未見效，一直捱打，其後更舉雙手護頭倒地。

車外有人目擊激烈「戰況」，連忙呼「嘩嘩嘩，影相，影相！」，見「攣毛男」遭多次拳打頭部，更不禁驚呼「夠喇！夠喇！」亦有乘客見狀，出手拉住灰衣男，勸阻並嘗試分隔對方，灰衣男也有所收斂及停手。捱打「攣毛男」隨即從地上爬起，灰衣男亦拾隨身物品一同離開車廂，並一度輕搭「攣毛男」背部。「攣毛男」離開車廂時面部帶傷、頸部疑有紅腫，大叫「嗱，唔好郁我啊！」

上載影片的網民事後交代事發經過，指「攣毛男」在巴士上「可能隻腳阻住咗條路」，引起灰衣男不滿。「兩人隨即發生口角與激烈爭吵，在車廂內爭論不休後，事件並未平息，反而越演越烈」。其後在巴士到達目的地，兩人準備下車前，灰衣男「情緒徹底失控」，直接在車廂內大打出手。