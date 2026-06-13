13歲女家中盜$38萬內情｜為上小紅書打賞　屢從母手袋偷匙開夾萬

將軍澳揭發「家賊」盜竊案，一名13歲少女涉在尚德邨家中，偷去38萬元現金，其母揭發後大義滅親報警拘捕女兒。消息指，少女犯案動機竟是為在「小紅書」的遊戲直播作打賞，因此在今年4月至6月期間，多次從母親的手袋盜取鎖匙，打開父母睡房內的夾萬盜去財物，將款項存入支付寶及微信帳戶，再轉到自己的小紅書帳戶使用；其實際已用於打賞的金額則仍待點算。



將軍澳尚德邨尚仁樓一名13歲少女涉盜去家中38萬元現金被捕。（資料圖片）

警方周五（12日）下午1時許，接獲一名47歲翟姓女子報案，指其放置在尚德邨尚仁樓住所房間的現金不翼而飛，總數約38萬元，懷疑被13歲女兒盜去。警員到場經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名13歲少女，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第一隊跟進。

將軍澳尚德邨尚仁樓一名13歲少女涉盜去家中38萬元現金被捕。（資料圖片）

中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）於今年4月，發布「關於加強網路直播打賞規範管理的通知」，規定網站平台不得向8歲以下的未成年人提供打賞服務；向8歲至16歲未成年人提供打賞服務，應徵得其監護人同意；向16歲以上的未成年人提供打賞服務，應徵得其監護人同意或核驗其收入證明資料。若發現疑似未成年人使用成年人帳號打賞，應進行必要的核驗，如證實屬未成年人打賞，應立即採取處置措施。

另外，網站平台應密切注意使用者異常打賞行為，並採取適當方式向使用者確認；要依法依規留存打賞記錄，及時將涉嫌違法犯罪線索通報相關部門；同時應建立健全工作機制，及時受理處置網路直播打賞相關投訴及糾紛，並依照最有利於未成年人原則，妥善處置未成年人打賞的退款糾紛。