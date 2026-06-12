疑為打賞抖音主播爭執　夫婦先後揚言攬子女同歸於盡　涉虐兒被捕

一對父母爭執後報稱帶同子女尋短，雙雙涉虐兒被捕。今日（12日）早上約11時46分，警方接獲將軍澳寶琳邨一小學的職員報案，指懷疑一名學生遭疏忽照顧。警方經調查後，以涉嫌「對所看管兒童虐待或忽略」拘捕女童的父母；據悉事件涉及生活問題。涉事分別8歲和5歲的小姊弟沒有受傷，被送往聯合醫院檢查。



觀塘警區刑事調查隊接手跟進案件。（資料圖片）

消息稱，被捕男女分別姓施（36歲）及姓林（34歲）。據悉早前施男花費10萬元「打賞」抖音主播，兩人爆發爭執，施男一度提及自殺的字眼，並致電女兒就讀的小學，聲稱會接其同歸於盡，驚動校長報警。施男其後又傳送短訊予妻子聲稱攜女尋死，林婦聞訊後，反稱會到幼稚園接回兒子，並向丈夫表示一同尋短。

警方接報追查後，在觀塘裕民坊休憩公園尋獲涉案夫婦及女兒，均無受傷。兒子則一直在學校上課。警方拘捕涉案父母，案件交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。

觀塘警區刑事調查隊接手跟進案件。（資料圖片）

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