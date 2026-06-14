旺角男子脫褲｜事前商場與人碰撞爭執　警尋獲送院　籲勿轉載片段

昨晚（13日）社交平台瘋傳影片，可見一名男子在旺角一商場及街頭做出連串怪異行為，爬落扶手電梯的蓋板走落電梯、又在街頭除褲赤裸下身，追逐途人，惹起熱議。警方昨晚接獲報案，但未有尋覓涉事男子。



警方今日（14日）表示，已於旺角區尋獲該名40歲本地男子，相信他曾於商場內與他人發生輕微身體碰撞，爭執後情緒激動，作出片段所見的行為，已安排他往醫院接受檢查，呼籲市民切勿繼續轉載帶有誤導或歧視性質的片段及資訊。



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涉事男子在旺角MOKO新世紀廣場做出一連串怪異行為，包括爬落扶手電梯的蓋板及沿蓋板落電梯。（showerrrjun／Threads）

昨晚（13日）社交平台流傳數段影片，分別攝於旺角MOKO新世紀廣場及旺角站外。根據影片，一名穿灰色衫男子在MOKO新世紀廣場翻越玻璃欄杆，爬落扶手電梯中間的銀色蓋板，並沿著蓋板行走落電梯，走路踏步時發出巨響。

從另一個影片的角度，亦發現男子利用電梯外蓋板，爬行落樓梯，兩段影片可見，多名途人探頭圍望。據片主指，該男子發現他舉機拍攝時，曾一度叫喊：「影乜X嘢。」

在帖文發佈約1小時後，網上亦有其他關於該名灰衫男的帖文。另一名片主指：「大家以後唔好隨便X人，有人會當真真空上陣。」並上載了2段拍攝於旺角站B2出口外的影片，可見一名灰衫男疑與途人爭執，並脫下褲子，懷疑裸露下體，手上仍拿著褲子，又指向人說：「你咪X再影。」片主指，男子曾與人爭執，並向對方說：「係咪X我？我而家除褲，快啲X我」。

另一角度的片段可見，灰衫男已穿回褲子，但仍疑與途人爭執，拿住橙色垃圾桶頂蓋行走，並多次衝向途人。

當時男子一度拿住橙色垃圾桶頂蓋行走，期間情緒激動，一度衝向途人。（coc_.nut／Threads）

警方昨晚（13日）10時22分曾接獲報案，指旺角站B2出口外，有男子懷疑猥褻暴露，赤裸下身；警方派員到場，惟未有尋覓男子。