沙角邨多人被圍毆倒地 網民呻：啲台詞會唔會悶咗啲？淨係X你老X
撰文：凌逸德
出版：更新：
沙田沙角邨發生懷疑群鬥事件。網上廣傳一條約1分鐘的短片，可見相信是沙角邨的邨內馬路位置，有一輛的士停在路邊、同時有多名黑衣人士聚集。此時，可見有白衣人從的士走出，部份黑色人隨即上前。背景中，只聽到不少人瘋狂爆粗，其中有人大叫「唔關你事？」其他聲源均只得「X你老X」....
片段中，可見為數約10人，分了最少3批人次，同時展開3條戰線，充斥畫面的左、右及下面位置。但所謂戰線其實為單向襲擊，其中以黑衣人為進攻主導，白衣人則多為挨打。當中，有一名白衣人被打至倒地，另有人走上前「執死雞」，瘋狂踩向倒地人士身體。
片段近乎尾聲，可見一眾黑衣人大叫「走喇走喇」，未幾眾人即散開離場。而停泊在上址之的士，司機亦趁機落車，關上乘客位敞門再返上車。而被打至倒地的男子，其友人則嘗試將他拖起，但未能成功。
《香港01》正向警方查詢上述事件。有網見閱畢片段後感到懊惱：「啲台詞會唔會悶咗啲？意思指一開聲淨係X你老X，可唔可以有啲新意？影得又遠又唔清楚喎，淨係聽到得咁悶嘅台詞。」
+10
世界盃2026｜日本2：2逼和荷蘭 兩度落後臨完比賽追平中國使館提醒赴菲中國公民提前做好入境準備灣仔酒吧觀賞世界盃後駕車載朋友回家 43歲男司機涉醉駕被捕大埔兩狗互吠兩主人起爭執 其中一人涉用棒球棍毆打對方唐狗