沙角邨多人被圍毆倒地　網民呻：啲台詞會唔會悶咗啲？淨係X你老X

沙田沙角邨發生懷疑群鬥事件。網上廣傳一條約1分鐘的短片，可見相信是沙角邨的邨內馬路位置，有一輛的士停在路邊、同時有多名黑衣人士聚集。此時，可見有白衣人從的士走出，部份黑色人隨即上前。背景中，只聽到不少人瘋狂爆粗，其中有人大叫「唔關你事？」其他聲源均只得「X你老X」....



現場畫面涉及多條戰線，多人同時被打。(網片)

片段中，可見為數約10人，分了最少3批人次，同時展開3條戰線，充斥畫面的左、右及下面位置。但所謂戰線其實為單向襲擊，其中以黑衣人為進攻主導，白衣人則多為挨打。當中，有一名白衣人被打至倒地，另有人走上前「執死雞」，瘋狂踩向倒地人士身體。

片段近乎尾聲，可見一眾黑衣人大叫「走喇走喇」，未幾眾人即散開離場。而停泊在上址之的士，司機亦趁機落車，關上乘客位敞門再返上車。而被打至倒地的男子，其友人則嘗試將他拖起，但未能成功。

《香港01》正向警方查詢上述事件。有網見閱畢片段後感到懊惱：「啲台詞會唔會悶咗啲？意思指一開聲淨係X你老X，可唔可以有啲新意？影得又遠又唔清楚喎，淨係聽到得咁悶嘅台詞。」

畫面中多人集體「打架」。(網上圖片)