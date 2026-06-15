中國使館提醒赴菲中國公民提前做好入境準備

中國駐菲律賓大使館6月14日（周日）發布聲明說，近期有中國公民反映，因入境材料不足或行程信息不清等，在菲律賓機場被攔截盤查，甚至遭遇遣返，赴菲中國公民應注意提前做好入境準備。



聲明提醒說，免簽並不等於可以無條件入境，菲移民官員有權依法對外國公民入境目的進行審查，並決定是否准予入境。外國公民如無法說明真實入境目的，無法提供相關證明材料，或存在異常入出境記錄以及涉嫌非法務工等，均可能被拒絕入境。

2026年3月10日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在紐約聯合國總部發表演講。（Reuters）

聲明提醒中國公民，為避免赴菲入境受阻，減少不必要損失，應確保護照有效期不少於6個月，隨身攜帶酒店訂單、往返機票以及能夠證明入境目的相關文件；如實說明行程安排；準備資金證明，證明具備承擔在菲期間各項開支的能力；遵守秩序配合審查。

聲明還提醒中國公民應確保提供的全部信息真實、準確、前後一致，切勿試圖以旅遊等名義入境，實際擬在菲務工或從事其他與申報入境目的不符的活動。