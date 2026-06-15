有片｜黃雨下多區塌樹　男子擔遮遭強風「吹反」　網：好似打風咁

天文台今早（15日）發出黃色暴雨警告信號，並預料有強陣風至猛烈陣風吹襲香港。其中，流浮山在中午12時50分錄得每小時約90公里的猛烈陣風。從網上流傳的影片及圖片可見，下午本港多區風雲變色，「橫風橫雨」，有人撐傘卻被強風吹至「反遮」；另有多區出現塌樹意外，大埔馬窩路更有高達15米的大樹倒塌壓在馬路，要由消防鋸走。葵涌則有住宅大廈窗戶疑被強風吹至鬆脫，由接報趕至的消防移走。



狂風暴雨下，屯門兆禧苑正門一棵大樹被連根拔起壓毀欄杆，橫跨行車道與行人路，現場一片狼藉。（threads／tuenmunlocals）

其中一段影片顯示，瑪嘉烈醫院荔景大樓外傾盆大雨，一名男子撐傘走出大門時，當場被強風吹到「反遮」，讓發文帖主也無奈直呼：「呢個雨勢有傘都冇用！」另有網民拍得海庭道近奧海城二期對開，樹木被猛風吹至劇烈搖晃，更刮起層層「雨幕」，片主驚嘆：「真的恐怖，啲風打橫㗎！」亦有網民回應：「好似打風咁！」

另一方面，強風吹襲下多處發生塌樹意外。屯門兆禧苑正門一棵大樹被連根拔起壓毀欄杆，橫跨行車道與行人路，現場一片狼藉。警方亦接獲報案，指馬灣珀林路對開亦有大樹倒塌，圖片可見涉事大樹倒在馬路中間，隨後消防到場將該棵5米乘2米的樹木鋸走並移放至行人路旁。另外，大埔馬窩路10號近新峰花園亦有一棵約15米高、0.5米直徑的樹倒下壓在馬路上，一度堵塞交通，最後由消防鋸走。

除塌樹之外，警方下午1時許接獲報案，指葵涌和宜合道33號雍雅軒1座，有窗框被吹至搖搖欲墜。現場圖片可見，涉事窗戶已被吹至向外翻起、鬆脫懸空，十分危險，有警方到場封鎖打磚坪街一個行人過路處，窗戶最後由消防移走。