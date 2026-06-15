元朗阻做白事｜村長嘆好言勸倒車遭拒　批打擾先人：瞓覺安唔安樂

元朗錦田一宗「阻人做白事」的爭路事件，有圍村做帛事期間，有Tesla男司機不斷響咹，不滿村民阻塞交通，直罵：「死人大晒呀！」驚動警方到場，男司機及其女伴遭網民撻伐冷血囂張。《香港01》昨（14日）聯絡到Tesla司機崔先生，他自稱並非撩是鬥非的人。今日（15日）記者接觸到上水圍村水流田村長蔡先生，他有份在靈柩旁參與儀式，指當時好聲好氣向對方解釋正在做白事，惟對方拒絕倒車讓路，嘆指對方不講道理，小事化大：「大家讓一讓乜事都無，你搞嘅係我哋先人，唔係搞到我哋。」並批評對方：「基本上你自己唔安樂啦，夜晚瞓覺安唔安樂？」



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有男子近日於網上發布影片指出，元朗有圍村做帛事期間，有Tesla男司機不斷響咹，不滿村民阻塞交通，大罵「死人大晒呀！」。（facebook群組「盡在元朗」圖片）

當日（13日）有份參與村民白事的水流田村長蔡先生回憶事件，指當時靈柩已經移下並準備做儀式，讓家屬瞻仰遺容。期間一輛私家車駛至，並響咹長達十多秒。蔡先生隨即上前與男司機溝通。蔡強調當時好聲好氣，惟對方不滿「封路唔出聲」，蔡先生只好解釋正在做白事，希望對方能遷就：「你可以褪一褪開，等我哋做完白事搞掂就可以上得；再唔係嘅話，（調頭）褪返舊路走又得。何必頂住呢？」

蔡先生形容，其實涉事Tesla只需要退後大概一個車位的距離，就能調頭繞回舊路，行經錦上路十字路口回家，直言「都係10分鐘左右」、「大家讓一讓乜事都無」，不解對方何苦堅持不讓，反問：「基本上好小事啫，你自己咁樣搞法，基本上你自己唔安樂啦，夜晚瞓覺安唔安樂？」

蔡先生指，其實涉事車輛只需要退後大概一個車位的距離，就能調頭繞道舊路，行經錦上路十字路口回家。（蔡正邦攝）

蔡先生指，其實涉事車輛只需要退後大概一個車位的距離，就能調頭繞道舊路，行經錦上路十字路口回家。（蔡正邦攝）

有關男司機指無人通知，蔡先生坦言，村民在白事前已盡力安排，有提早透過群組溝通，通知附近的小巴司機及圍村居民，各方亦願意遷就，「但你私人（私家車）我哋點通知你？」當日雙方最終就路權問題報警處理，擾攘至少十多至廿分鐘，蔡先生指「警察嚟到個儀式都未完」。

對於男司機指控遭村民襲擊，蔡先生指當時身處另一邊幫忙儀式，對此並不知情。但蔡先生認為，家屬做白事心情已經不好受，再遇到這種刻意刁難，情緒自然極度激動。他坦言：「有時講道理，每人都會走（離世），譬如你當事人，你咁樣俾人（阻住），你屋企人係咪唔高興？」

他又感嘆中國傳統禮儀講求尊重，連紅事的新郎新娘見到白事都要迴避、甚至拜一拜叫先人「一路好走」，「人哋（先人）一生人一次上山（上路），你都會讓。」蔡先生續指：「大家讓一讓乜事都無，你搞嘅係我哋先人，唔係搞到我哋。」

現場為元朗錦田石崗機場路附近，Tesla男司機被指「阻人做白事」爭路，引發熱議。（facebook群組「盡在元朗」圖片）

多人一度包圍Tesla，要求男司機駛離，「你而家即刻褪（後）」。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

警方表示，6月13日早上約9時42分，接獲一名姓崔（65歲）男子報案，指駕車駛至石崗機場路時，疑被一輛靈車阻擋去路；雙方各不相讓，發生爭執，期間一名年約50歲男子持懷疑鼓棍向他襲擊，對方逃去無蹤。事主面部疼痛，由救護車送往博愛醫院治理。警方將案件列作「普通襲擊」處理，暫未有人被捕。

村民怒斥男司機，「咁你唔好走啦」、「你想玩嘢呀嘛」。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

早前網上流出的片段可見，Tesla男司機不斷響咹，「話人哋做儀式阻住佢」，有村民稱「唔好意思，有白事」。男司機不滿涉事人士沒有安排村民指揮交通，怒稱「死人大晒呀？」其同行女子亦有反斥其他人「仆街」。片段可見，雙方爆發爭執，粗口橫飛，最終驚動警方到場。帖主指「車頭隊住部靈車，都唔配合，孝子孝女（小朋友）攞住爸爸幅遺照喺佢車旁經過，佢都無動於中」。

網民則一面倒批評男司機夫婦，認為「死者為大，讓條路方便下都唔得？呢種人正一X街！」、「好心佢就體諒下人哋就一就啦！等人哋過咗先或者改路」、「人哋做白事都阻真係小心行衰運，一啲同理心都無，兩個加埋都百幾歲，有冇諗過自己咁樣搞先人，自己後代仲有冇運行？有多幾個臭錢就大晒咩？」、「個女人都好囂張！」

影片可見，男司機及其妻子落車與村民爆粗對罵，妻子指罵村民「你班X街，大晒呀！」（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

事後有警察到場處理。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）