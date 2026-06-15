有片｜大埔公路的士逆線險撞私家車　68歲司機被捕控危駕月底提堂

上周五（12日）深夜，大埔公路沙田段有的士逆線行駛，險象環生。有私家車車CAM拍得事發一刻，當時私家車沿吐露港公路出沙田，駛至大埔公路沙田段馬場附近，突然有一輛的士迎面駛至，司機需要連忙扭軚才避過相撞。事後，他向《香港01》稱：「無諗過一條公路會有架車咁樣出現呀！得兩秒反應。」



警方今日（15日）表示，新界南總區交通部人員留意到相關短片，指該的士在沙田大埔公路沙田段逆線行駛，導致其他車輛需要閃避，對其他道路使用者構成嚴重威脅。事件中沒有人受傷。人員經迅速及深入調查後，今早拘捕一名68歲本地男司機。該名被捕司機已被落案控以一項「危險駕駛」罪，案件將於（26日）在沙田裁判法院提堂。



私家車沿大埔公路沙田段往沙田方向行駛，突然眼前出現一輛的士逆行駛至。（讀者提供車CAM截圖）

讀者冼先生早前向《香港01》透露，當晚11時10分左右，駕駛私家車沿吐露港公路出沙田，駛至大埔公路沙田段馬場附近，突然有一輛的士迎面駛至；他連忙扭軚才避過相撞，惟對方沒有停車或稍微減速，繼續逆線行車；冼先生隨後致電報警。

冼續稱，幸好當時路面不多車，他可以及時扭軚避開：「無諗過一條公路會有架車咁樣出現……我架車車速70至80，佢（的士）都係差唔多。我得兩秒時間反應，甚至更少。」

私家車沿大埔公路沙田段往沙田方向行駛，突然眼前出現一輛的士逆行駛至。（讀者提供車CAM截圖）