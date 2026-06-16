世界盃期間O記搗外圍集團拘150人　涉$3.2億賭款　有人投注達30萬

正值世界盃，警方於6月12至14日展開「北嶺暨藍月」行動，打擊非法賭博，警方動員600人，搗破8個與網上外圍賭博有關的處所。警方相信本地外圍犯罪集團會充當海外賭博網站的「本地代理人」，並在本地設立推廣與客戶服務中心，以及俗稱「上落分中心」的賭款處理中心，並利用傀儡户口在網上平台為不同的賭博網站，處理至少達3.2億元非法賭博款項。



行動中，警方共拘捕150人，分別涉嫌干犯「推廣或便利收受賭注」、「向收受賭注者投注」及「洗黑錢」等罪，其中18名被捕人有三合會背景；並檢獲約100萬元現金、約值420萬元的貴重財物。據了解，是次警方共打擊8個網站，這些網站有不同的賭博類別，包括賭場類、足球、體育運動及賽馬等，全部針對本地賭客而設；被捕賭客一年投注額則由1萬元至30萬元不等。



警方搗破一個本地外圍集團，共拘捕150人，檢獲約100萬元現金、約值420萬元貴重財物、大量電腦平板及手機等。（梁偉權攝）

本地外圍集團充當海外賭網代理人 設推廣客服及24小時上落分中心

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽表示，香港的非法外圍賭博大部分已趨向數碼化，並轉移至互聯網上進行。根據警方調查所得，香港部分具規模的外圍犯罪集團，會充當架設於海外的賭博網站的「本地代理人」，並在本地設立推廣與客戶服務中心，以及俗稱「上落分中心」的賭款處理處所，以處理非法賭博資金。

在推廣方面，代理人往往會以林林總總的優惠、便利，甚至提供賒賬的投注方式來吸引本地賭客，並可能為本地賭客在多於一個賭博網站開設賬戶以進行非法賭博。當本地賭客為賬戶增值時，會將資金存入由「上落分中心」操控的傀儡戶口。這些「上落分中心」多數設於工商大廈的辦公室處所內，並且24小時運作。

警方搗破一個本地外圍集團，共拘捕150人，檢獲約100萬元現金、約值420萬元貴重財物、大量電腦平板及手機等。（梁偉權攝）

另外，外圍犯罪集團為增加傀儡戶口來源，會派人招募因過度賭博而欠債的本地賭客；或從其他途徑，包括非法賭博場所的賭客，或因其他原因急需賺取快錢的市民，吸納傀儡戶口持有人。黃宇徽續指，警方留意到外圍集團的分工愈趨精細化，且大部分透過社交媒體、通訊軟件及網上銀行等虛擬世界的運作方式，以減少與賭客及其他市民直接接觸的機會，試圖逃避警方偵查。

根據警方調查所得，香港部分具規模的外圍犯罪集團會充當架設於海外的賭博網站的「本地代理人」，並在本地設立推廣與客戶服務中心，以及俗稱「上落分中心」的洗黑錢處所，以處理非法賭博資金。（梁偉權攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察湛倬鳴稱，為了有效打擊該非法網上賭博及洗黑錢網絡，有組織罪案及三合會調查科聯同刑事部其他單位，以及各總區的探員，根據線報及深入調查後，於6月12日至14日期間，展開名為「北嶺暨藍月」的反網上外圍賭博行動。是次行動分為兩個階段。

外圍集團運作近一年 涉用傀儡戶口處理3.2億元賭款

警方在第一階段，突擊搜查分別位於葵涌、青衣、沙田、觀塘及九龍城，合共8個工廠區的大廈單位。行動中搗破4個外圍賭博賭款處理中心（上落分中心）、3個外圍賭博推廣及行政中心，以及一個用作招攬外圍賭客的非法賭博場所；共拘捕25男6女（19至65歲），涉嫌「串謀收受賭注」、「串謀洗黑錢」及「營辦賭場」等罪行，部分人具有三合會背景。

調查顯示，該懷疑非法外圍集團在香港多座工廠大廈內，設立24小時營運中心及儲存庫。警方相信該集團自2025年7月起，利用傀儡戶口，在網上平台為不同賭博網站處理款項，涉及的非法賭博款項至少達3.2億港元。

調查顯示，該懷疑非法外圍集團在香港多個工廠大廈內設立24小時營運中心及儲存庫。警方相信該集團自2025年7月起，利用傀儡戶口，在網上平台為不同的賭博網站處理款項，涉及的非法賭博款項至少達3.2億港元。（梁偉權攝）

第二階段，警方在全港多個地點，針對傀儡戶口持有人及非法網上賭博活動展開拘捕行動，共拘捕33名傀儡戶口持有人，包括24男9女（18至75歲），涉嫌「洗黑錢」罪；另外拘捕86名賭客，包括77男9女（19至64歲），涉嫌「向收受賭注者投注」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

湛倬鳴指，是次行動中警方共檢獲20部電腦及平板電腦、293部手提電話、逾100萬元現金及價值超過420萬元的貴重財物，並發現約3.2億元網上外圍賭博相關轉帳紀錄。警方相信行動已成功瓦解一個由三合會操控的犯罪團伙，並截斷其收入來源。

警方有組織罪案及三合會調查科警司歐陽德表示，至今警方共拘捕150人。被捕人包括外圍集團的骨幹成員、上落分中心職員、傀儡戶口招募者、傀儡戶口持有人，以及網上外圍賭博的投注者。被捕人包括126男24女（18至75歲）；其中18人懷疑有三合會背景。

歐陽德續稱，是次破獲的網上外圍賭博集團，試圖透過層層精密分工和隱密部署，以增加警方的執法難度。他強調警隊絕對有信心及能力針對這類犯罪集團，由上至下進行全鏈條的打擊。

警方指，現時正值世界盃舉辦期間，亦是網上外圍賭博的高峰期，呼籲市民切勿參與任何形式的非法賭博，包括向任何收受賭注的人投注。無論該賭注是在香港境內或境外被接受，均屬違法。警方同時提醒市民切勿向任何人提供銀行戶口，以用作清洗犯罪得益。

有組織罪案及三合會調查科警司歐陽德（中）、總督察黃宇徽（左）及總督察湛倬鳴（右）交代案情。（梁偉權攝）

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁7年。即使賭博網站不是在香港營運，如果市民參與香港相關網站的運作，亦可能干犯此賭博條例。其次，任何人如向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪最高可被判罰款5萬港元及監禁9個月。

最後，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如租、借或賣出銀行戶口給其他人使用，用作清洗黑錢，亦有機會干犯洗黑錢罪，一經定罪最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。警方亦會就販賣傀儡戶口的普遍性向律政司徵詢法律意見，就個別案件適時向法庭申請加刑，以增加阻嚇作用。