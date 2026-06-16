72歲翁遇假兒子電騙失$6萬　3騙徒食髓知味再索$20萬終落網

警方破獲一宗「猜猜我是誰」電話騙案。一名72歲老翁於上周五（12日）接獲假兒子來電，對方聲稱傷人需賠償，老翁翌日在牛池灣休憩公園被騙走6萬元現金。騙徒昨日（15日）食髓知味，要求老翁再付20萬元，警方趁他交錢時採取行動，拘捕2男1女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕人現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區重案組第二隊跟進。



一名72歲老翁接獲一通不明來歷的電話，對方聲稱為其兒子，因涉及傷人而需賠償約6萬元「醫藥費」，他不虞有詐，並攜同款項與騙徒在牛池灣休憩公園交收，騙徒得手後逃去無蹤。（陳佩瑩攝）

黃大仙警區重案組第二隊主管督察周俊軒表示，上周六（13日）警方接獲一名72歲老翁報案，指上周五（12日）接獲一通不明來歷的電話，對方聲稱為其兒子，因涉及傷人而需賠償約6萬元「醫藥費」。老翁不虞有詐，攜同款項到牛池灣休憩公園與騙徒交收，騙徒得手後逃去無蹤。老翁之後聯絡兒子，得知他平安無恙，始發現受騙，遂報警求助。

警方接獲報案後與老翁緊密聯繫，得知騙徒昨早（15日）再次聯絡他，要求他再付20萬元，並相約於港鐵彩虹站出口交收。人員隨即深入調查，並部署拘捕行動，最終成功於同日下午，在案發地點附近拘捕2男1女（33至60歲） ，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方不排除會有更多人被捕。

所有被捕人將被暫控合共一項「串謀欺詐」罪，案件將於明日（17日）在九龍城裁判法院提堂。

騙徒得手後，昨日（15日）要求老翁再付20萬元，警方於彩虹港鐵站出口附近部署行動，拘捕2男1女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。（陳佩瑩攝）

黃大仙警區刑事情報組主管督察歐陽盈政稱，「猜猜我是誰」是香港近年常見的詐騙手法之一。騙徒通常會先致電受害人，在對話中不會直接表明身份，而是詢問受害人是否知道自己是誰，或者直接稱呼受害人為「爸爸」或「媽媽」等，使受害人產生錯覺，誤以為對方是自己的親人或朋友。此外，騙徒亦會謊稱自己最近更改了電話號碼，以合理化使用陌生號碼聯絡受害人的行為。

騙徒隨後會虛構不同的緊急情況，例如因意外導致他人受傷需要支付賠償金、被執法部門拘捕需要保釋金、或突然入院需要支付手術費等，繼而指示受害人前往指定地點見面，將現金交予其他同夥。歐陽盈政續指，騙徒往往會利用緊張、急促的語氣，或在通話中途突然掛斷電話，藉此營造危急的氣氛與壓迫感，令受害人產生恐懼，從而促使受害人立即配合其要求。

警方亦留意到，在大部分案件中，騙徒都會相約受害人在人流較稀少、沒有閉路電視覆蓋或照明不足的地方見面交收，以增加警方追查案件的難度。警方提醒，見面交收的地點，絕不應作為判斷事件真偽的考慮因素。

警方呼籲市民，當收到類似的訊息或電話時要保持冷靜，嘗試透過不同的渠道與自己的親人或朋友親自核實事件，切勿將金錢交給任何陌生人。若任何人懷疑自己受騙，請立即致電警方「防騙易」熱線18222，或直接報警求助。