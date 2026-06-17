青沙公路車禍．法例｜的士司機乘客須扣安全帶　違者可判監及罰款

青沙公路昨日（周二/6月16日）發生嚴重車禍，意外釀成兩死。據了解，兩名死者是的士男女乘客，分別38歲和35歲，兩人均於現場由救護員證實不治，男乘客為休班消防員；至於客貨車司機及的士司機則受輕傷。警方正調查事故起因，以釐清兩名乘客當時有否繫穩安全帶。根據運輸署網站，佩戴安全帶可將死亡或重傷的機會減半，而根據佩戴安全帶的法定要求，若的士後座如已裝有安全帶，乘客必須佩戴。



客貨車翻側。（梁偉權攝）

根據本港法例第374章《道路交通(安全裝備)規例》，的士司機和前後座乘客必須佩戴安全帶，一旦違反，即屬犯法，可被判處罰款5,000元及監禁3個月。另外，若任何人無合理辯解，在任何道路上致使或允許其他人使用未獲認可的安全帶，即屬犯罪，同樣可被判處罰款5,000元及監禁3個月。

運輸署在網站補充，安全帶殘舊、損壞或有毛病的安全帶，不能保護司機或乘客，即屬違法，並提醒如果安全帶殘舊、損壞或有毛病，便應立即更換。署方更強調，任何人佩戴安全帶時，即使感到不舒適，仍須佩戴，一旦發生意外，安全帶可以發揮保護作用，「扣上略欠舒適的安全帶，仍勝過不佩戴」。

網站亦提到，佩戴安全帶可將死亡或重傷的機會減半。即使在較低車速時發生意外，安全帶也可發揮很大的保護作用。如果兩輛時速 25 公里的汽車迎頭相撞，產生的衝力會高達時速 50 公里，相等於一個人從三樓窗口墮下而頭部首先著地的衝力。

的士損毀，車內雜物散落一地。（陳永武攝）

有車CAM拍攝到事發經過，晚上10時22分左右，當時一輛客貨車正沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，惟至海麗邨對開一個彎位時，突然失控閘向左邊線。左線當時有一輛的士駛至，兩車相撞後的士撞向石壆，打了最少5個觔斗後，期間懷疑有人飛出車外倒臥地上；至於客貨車亦翻側衝前。事故最終造成兩人死亡。

客貨車司機受輕傷。（梁偉權攝）

的士司機登上救護車接受治理。（梁偉權攝）

▼車Cam拍到事發經過▼



涉事的士打觔斗後，兩人懷疑飛出車外。(車CAM片截圖)