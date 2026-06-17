澳門賣淫集團｜治安警察局副局長梁慶康被捕　定期委任自動終止

澳門警方較早前破獲3個以桑拿場作掩飾的賣淫集團，一共拘捕26人；據了解，包括治安警察局副局長梁慶康（60歲）。最新消息，梁慶康擔任治安警察局副局長的定期委任，於本月6日起自動終止。



澳門特區公報刊登保安司司長辦公室通告，根據《領導及主管人員通則的基本規定》，梁慶康擔任治安警察局副局長的定期委任，自6月6日起自動終止。

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澳門司警於6月4日搗賣淫集團，共拘26人，來自粵港澳三地。（資料圖片 / 澳門廣播電視截圖）

被採取羈押強制措施的12名疑犯，包括姓梁（60歲）為治安警察局男副局長；姓陳（51歲）男子，為治安警察局代處長；姓蘇（54歲）治安警察局男警，3人均為澳門居民。

其餘則為姓吳（52歲）及姓黎（47歲）內地男居民，均報稱商人；姓李（61歲）、姓鄭（57歲）、姓羅（62歲）、姓蘇（68歲）澳門男居民，分別報稱為桑拿經理、食店東主、桑拿員工及退休人士；一名姓潘（51歲）澳門女居民則報稱為家庭主婦。2名港人包括姓卓（39歲）男子，報稱桑拿股東；姓藍（41歲）女子，報稱水吧員工。

被採取其他法定強制措施的14名疑犯，包括兩名退休司警，分別姓甘（58歲）及姓楊（65歲），均為澳門居民。

其餘包括姓吳（64歲）、姓朱（42歲）、姓陳（62歲）、姓曾（48歲），姓阮（55歲）、姓楊（67歲）、姓劉（43歲）澳門男居民，順序分別報稱為退休人士、司機、服務員、司機、桑拿經理、服務員、桑拿經理；一名姓李（53歲）澳門女居民則為文員。

剩餘全為內地人，包括姓梁（42歲）女子，報稱出納員；姓周（36歲）男子，報稱司機；姓袁（42歲）男子，報稱司機；姓陳（39歲）男子，報稱服務員。

澳門司警於6月4日搗賣淫集團，共拘26人，來自粵港澳三地。（資料圖片 / 澳門廣播電視截圖）

報道指，檢察院向刑事起訴法庭建議對案中26名嫌犯採取相應的強制措施。經法庭審訊後，認為有強烈跡象顯示有關嫌犯涉嫌分別觸犯第6/97/M號法律《有組織犯罪法》第2條所規定及處罰的「黑社會的罪」、《刑法典》第337條所規定及處罰的「受賄作不法行為罪」、第332條所規定及處罰的「公務員袒護他人罪」、第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》第3條所規定及處罰的「清洗黑錢罪」等犯罪。

考慮到有組織犯罪屬嚴重罪行、防止嫌犯畏罪潛逃等因素，刑事起訴法庭決定採納檢察院的建議，對案中12名嫌犯採取羈押強制措施，對14名嫌犯採取其他法定強制措施。依照《刑事訴訟法典》的規定，檢察院將繼續領導案件的後續偵查工作。

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根據2019年10月8日治安警察局的就職儀式，梁慶康警務總長正式就任為副局長，並獲授予副警務總監之警銜。

資料顯示，梁慶康1996年修畢保安部隊高等學校第二屆警官培訓課程後，歷任澳門警務廳、特警隊、海島警務廳之主管職務，並先後擔任指揮部輔助暨服務處處長、警察學校校長、特警隊指揮官助理、情報廳廳長及策劃行動廳廳長。2019年5月1日起，擔任治安警察局代副局長。

梁慶康副局長具備豐富的警務工作經驗及專業知識，多年來盡責服務警隊，憑出色的工作表現及優秀的領導能力，屢獲晉升及嘉獎。