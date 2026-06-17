深水埗司機爆粗辱罵女子　大律師指屬性騷擾：事主可向平機會舉報

社交平台流傳片段，顯示深水埗基隆街一名客貨車司機疑不滿「被呠」，不斷爆粗謾罵私家車司機，言詞間更有侮辱及性騷擾私家車司機的女朋友之嫌：「我X你條女呀！好X正呀！好X索呀...有前有後...背心仔，好X索呀！」私家車司機聲稱已報警及找律師追究。片段在網上瘋傳並引起熱議，《香港01》就此向大律師陸偉雄查詢，他認為客貨車司機的行為明顯屬性騷擾，建議事主可向平等機會委員會舉報或投訴。



客貨車司機帶有涉性話題言詞 行為明顯屬性騷擾

陸偉雄指出，片段中客貨車司機對着鏡頭談論私家車司機女朋友的身材，而且言談中明顯帶有涉性話題的言詞，這種行為在法律上已符合「性騷擾」的定義。陸偉雄續指，雖然客貨車司機並非直接謾罵該名女子，但在她面前說出相關言論，足以構成性騷擾。

建議事主可向平機會舉報或投訴

若車主或女事主希望追究，陸偉雄建議他們可向平等機會委員會（平機會）舉報或投訴。他強調，由於事件中客貨車司機只是「嬉皮笑臉」，未有作出實質的襲擊行為，言詞亦未達到「刑事恐嚇」的門檻，因此即使私家車司機報警，警方一般不會受理此類案件。

大律師陸偉雄建議事主可向平機會舉報或投訴。（資料圖片）

性騷擾屬民事訴訟 追究時間較長

雖然事主可以向平機會投訴，但追究過程並非一蹴而就。陸偉雄解釋，平機會在接獲舉報後，會先進行初步調查與衡量。若平機會評估後認為個案情節嚴重，才會協助受害人入稟區域法院展開民事訴訟。他解釋，性騷擾在香港法律下屬於民事訴訟，平機會不會像警方般將案件交由裁判法院作刑事檢控，預料追究的時間較長。

沒有實質身體接觸 不屬非禮

有網民質疑客貨車司機的言語十分露骨，是否足以構成非禮。陸偉雄明確表示相關行為不算非禮。他解釋，在香港的刑事罪行中，非禮罪的構成要素必須涉及實質身體接觸。片中司機純粹是言語上的滋擾，並無任何肢體接觸，因此並不構成非禮。

對於網民提出涉事司機當街爆粗大罵，會否觸犯「公眾地方行為不檢」，陸偉雄引用香港法例第245章《公安條例》第17B條解釋，要構成相關罪行，涉事者的行為必須相當可能「激使他人破壞社會安寧」。從影片觀察，客貨車司機似是在「唱獨角戲」，周遭並未見有途人受其行為影響，並非如黑社會般起鬨或叫囂。他認為這情況下，並不足以構成公眾地方行為不檢。

片主的私家車停在咪表位，疑欲離開，但被左邊的客貨車所擋，於是響號示意。（車CAM截圖）

片主在網上發帖稱：「霸道阿叔，我女朋友都要俾你性騷擾埋，關佢咩事呀！積口德啦！」片主稱，當時已經打指揮燈示意要出車，但客貨車司機不在車廂，響號兩次便遭對方指罵。

其中一條片可見，涉事凌志私家車停在基隆街近北河街的咪錶位，司機欲出車，但左邊卻停有一輛客貨車擋路，當時客貨車司機不在車上。

另一條片長53秒的片段拍攝到客貨車司機落車謾罵，語帶挑釁及性騷擾私家車司機的同行女伴，一直在叫罵：「唔敢郁我呀？」、「我X你條女呀！好X正呀！好X索呀...有前有後。」、「背心仔，好X索呀！」私家車司機亦有爆粗駁斥，並拍攝其客貨車車牌。

相關片段令網民議論紛紛，有人認為客貨車司機公然在公共場所以侮辱性言語辱罵及挑釁，可能已經涉嫌觸犯性騷擾，建議片主要追究到底。