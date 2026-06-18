黑雨｜渠務署：料新界北低窪區　水浸深度或超300毫米　舉例3地點

天文台於今日（18日）中午12時55分改發黑色暴雨警告信號，下午1時10分發出新界北部水浸特別報告。警方及消防處當局接獲多宗水浸報告，分別位於元朗、天水圍、屯門虎地、屏廈路、洪水橋及打鼓嶺等地。渠務署發文指，預計在新界北低窪地區會水浸，估計水浸深度或超過300毫米，呼籲市民暫避。



渠務署提醒，新界北部低窪地區，例如坪輋、打鼓嶺及石湖圍可能會出現水浸，估計水浸深度或超過300毫米。（蔡正邦攝）

渠務署於下午1時許，在Facebook「下水水」專頁發文，指渠務署緊急事故控制中心於下午12時10分啟動，並派遣超過110隊緊急應變隊伍處理水浸報告。

坪輋、打鼓嶺及石湖圍可能水浸 深度或超過300毫米

現時，新界北部，尤其是元朗、新田及牛潭尾、上水、打鼓嶺一帶，正受大雨影響。渠務署已進行水浸風險評估，因潮水位高及大雨疊加效應，預計在新界北低窪地區，例如坪輋、打鼓嶺及石湖圍可能會出現水浸，估計水浸深度或超過300毫米。渠務署呼籲市民應留意暴雨所帶來的風險，及早做好防禦措施，並呼籲居住水浸風險較高地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。

渠務署提醒，新界北部低窪地區，例如坪輋、打鼓嶺及石湖圍可能會出現水浸，估計水浸深度或超過300毫米。（蔡正邦攝）

截至1時渠務署確認3水浸報告

截至下午1時，渠務署共確認3宗水浸報告，分別位於新田永平村、坪輋李屋及粉錦公路。渠務署已即時派遣緊急應變隊伍及強力排水機械人跟進，現正全力處理有關的水浸個案。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。

署方提醒，在惡劣天氣情況下，暴雨可能會令河水突然暴漲，為保障生命安全，市民應遠離河道及排水道。

一輛黑色私家車被困在屯門亦園路，一名懷疑被困車內的女子棄車離開。（社區天氣觀測計劃 CWOS／Yukching Cheung）

其中，屯門多處嚴重水浸，警方於中午12時40分接獲報案，指一個女司機因奕園路水浸被困，消防到場將其帶至安全位置。網上圖片可見，一名掛有中港車牌的黑色私家車被困在路中「死火」，車頭向前傾斜，淹浸在黃泥水中，一名懷疑是被困車內的女子離開車廂，沿路涉水離開。另一照片可見，現場水位明顯上升，相信是同輛私家車的車尾廂門打開。

一輛黑色私家車被困在屯門亦園路，一名懷疑被困車內的女子棄車離開。（社區天氣觀測計劃 CWOS／Yukching Cheung）

一輛黑色私家車被困在屯門亦園路。（社區天氣觀測計劃 CWOS／Yukching Cheung）

一輛黑色私家車被困在屯門亦園路。（社區天氣觀測計劃 CWOS／Yukching Cheung）

有網民上載各區水浸的情況，當中粉錦公路嚴重水浸，如同澤國，水位上升至車胎的高度。（網民Ch Chan圖片）

屯門山景邨景貴樓遊樂場亦有水浸，有網民懷疑山上晨運徑有山泥傾瀉，渠口受淤塞引致。（屯門友圖片）

屯門山景邨景貴樓遊樂場亦有水浸，有網民懷疑山上晨運徑有山泥傾瀉，渠口受淤塞引致。（屯門友圖片）

香港天文台在今日下午12時40分發出之新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是打鼓嶺 一帶，正受大雨影響。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘 ，村民亦應留意。