黑雨．交通消息｜港鐵彩虹黃大仙等站關多個出入口　九巴多線改道

天文台今午（18日）12時55分發生黑色暴雨警告，教育局宣布由於紅色暴雨警告信號現正生效，下午校的學生今日下午無需上課。九巴在12時20分宣布，受惡劣天氣影響，「九巴遊香港」路線HK1暫停服務。最新交通消息持續更新。



港鐵6月18日宣布，由於天氣情況惡劣，部份車站出入口暫時關閉，包括深水埗A2出口、彩虹A出口、黃大仙B3出口及鰂魚涌A出口；圖為港鐵年前加裝感應器，可更快了解車站有否出現水浸，提高應對效率。（資料圖片/港鐵相片）

九巴開篷觀光巴士HK1路線。（九巴提供）

【13:55】北區多處水浸影響，下列九巴路線需臨時改道行駛︰

* 76K [上水（清河） ⇋ 朗屏邨]︰往朗屏邨方向不停粉錦公路至新田軍營各站；

* 77K [上水 ⇋ 元朗（鳳翔路）]︰來回方向不停丙崗至八鄉警署各站；

* 79K [彩石邨 ⇋ 打鼓嶺（蓮塘口岸）]︰縮短為往返彩石邨至坪輋（循環線），來回方向不停坪原路至打鼓嶺（蓮塘口岸）各站。

【13:44】翠華船務（香港）有限公司宣布以下渡輪/街渡渡輪服務將會或已經作出調整：

「黃石-高流灣-塔門」航線：

-黃石至塔門：尾班船於下午2時30分開出

-塔門至黃石：尾班船於下午1時45分開出

【13:40】港鐵宣布，由於天氣情況惡劣，部份車站出入口暫時關閉，包括深水埗A2出口、彩虹A出口、黃大仙B3出口及鰂魚涌A出口，關閉期間，乘客需使用其他出入口。

【13:30】城巴表示正密切留意各區路面及交通情況，目前巴士服務大致維持正常。

個別路線正實施特別交通安排，詳情如下：

加強服務 | 因應小巴停駛，B7號線正加強服務疏導香園圍口岸往返粉嶺站的乘客

暫停服務 | H1懷舊之旅、H2文化之旅、H3/H4海岸之旅

【13:28】運輸署指因路面有積水 / 水浸，駕駛⼈⼠途徑以下路段時請小心駕駛：

新界

–古洞路(來回方向)近古洞北路

–粉錦公路(來回方向)近安圃村

以下巴士服務已受影響:

九巴:第77K線

天文台6月8日晚上先後發出黃雨；紅雨及今年首個黑雨警告。在晚上8時許，大雨中的深水埗能見度大減。（資料圖片/羅日昇攝）

天文台6月8日晚上先後發出黃雨；紅雨及今年首個黑雨警告。在晚上8時許，深水埗有市民在大雨中急走，一身濕透。（資料圖片/羅日昇攝）