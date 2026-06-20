灣仔天樂里爆食水管　停水近12小時後恢復　有商舖稱影響八成生意

灣仔發生爆水管事故。今日（20日）凌晨5時許，天樂里近灣仔道一條食水管爆裂，影響鵝頸橋街市附近一帶食水供應。水務署派員搶修後，食水供應已於下午約5時半開始陸續恢復正常。



照常營業的鵝頸橋街市茶檔「大利咖啡」職員彭小姐表示，停水令店舖損失約八成生意額；更有部分商戶疑因「儲唔切水」而暫停營業。她又指，由於熟食中心室內冷氣供應為水冷系統，停水更導致「無冷氣」，炎炎夏日下，不少客人見狀離去。



記者傍晚6時到場觀察，現場仍有工人重鋪路面。（陳浩然攝）

水務署較早時在社交平台表示，爭取於今日午夜12時前完成灣仔天樂里的水管維修工程。但在下午5時多，署方已宣布緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於今日下午約5時半開始陸續恢復正常。記者傍晚6時到場觀察，現場仍有工人重鋪路面。

天樂里至少有兩間地舖食肆關門。據知由於水務署曾表示預計在午夜12時前恢復供水，因此熟食中心或部分做晚市生意的餐廳，乾脆沒有營業。

水務署則表示，在維修過程中，灣仔民政事務處及當區區議員緊密聯繫，在受影響大廈及商戶附近放置水車及水箱提供臨時食水，並為有需要的居民及商戶提供適切的協助，以盡量減低對市民的影響，包括該署人員亦主動為商戶送上臨時食水，附近商戶可大致繼續營業，感謝受影響市民的體諒。

因水管爆裂，天樂里近灣仔道交界的部份行車線現已封閉。（黃偉民攝）

有食水湧入店舖，職員忙於掃水。（黃偉民攝）

事發今日（20日）凌晨5時許，灣仔天樂里有水管滲漏，附近街道湧出大量黃泥水，宛如溪流。爆水管期間有兩輛電車被淤泥阻塞，一度無法行車，工程人員到場清理，行人路有大量泥水。水務署證實，涉事水管為一條直徑250毫米的食水供水管，用作供應食水予鵝頸橋街市附近一帶。

大量黃泥水湧出。（黃偉民攝）

工程人員到場處理。（黃偉民攝）

因水管爆裂，跑馬地圏的電車服務暫停。（黃偉民攝）

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灣仔道和天樂里有一條水管爆裂，工程人員到場處理。（網上圖片）

有兩輛電車被淤泥阻塞，無法行車，工程人員到場清理，預期短時間內恢復服務。