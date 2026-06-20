今年首季拘逾千名傀儡戶口持有人　周一鳴籲勿貪小利成騙徒幫兇

香港警務處財富情報及調查科聯同香港金融管理局及香港銀行公會於今日（20日）在舉辦「反洗黑錢展覽」暨「反洗黑錢智囊團」啟動禮。



警務處處長周一鳴出席活動時致辭，指今年第一季本港共錄得超過9,400宗騙案，較去年同期微減60宗，但損失金額超過18.5億港元，比去年同期增加接近3億元。此外，今年首季因詐騙及「洗黑錢」被捕人士約有2,000人，當中約七成是傀儡戶口持有人。周一鳴強調，洗黑錢是詐騙產業鏈的核心一環，必須從源頭着手，呼籲公眾：「銀行戶口唔租、唔借、唔賣」，切勿貪圖小利成為騙徒幫兇。



40名少年警訊成員被委任為反洗黑錢大使。（警方圖片）

活動上，主辦單位頒發委任狀給40名「反洗黑錢大使」。智囊團會結合警方、監管機構及業界的專業智慧，合力制定更創新、更具感染力的打擊「洗黑錢」宣傳策略。

警方表示，警務處財富情報及調查科致力推動反洗黑錢教育，包括定時舉辦「反洗黑錢月」、推出漫畫《黑金陷阱》、教育刊物《黑白分明》及微電影《左右人生》等。未來，智囊團將以長期系統化的組織架構，持續聯繫金融業界、社會團體及青少年，將反洗黑錢文化植根社區。

警方財富情報及調查科舉辦反洗黑錢智囊團啟動禮。（警方圖片）

警方提醒市民，切勿借出、出租或出售戶口予他人，包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等，如戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能干犯「洗黑錢」罪；市民如發現戶口有任何不尋常交易，或懷疑被人利用作不法用途，應立即取消戶口及報警求助；如任何人協助他人處理來歷不明的金錢，亦有可能干犯「洗黑錢」罪行。

「洗黑錢」是非常嚴重的罪行，根據香港法例，一經定罪最高可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。警方亦會就適合的「洗黑錢」案件向法庭申請加刑，市民切勿以身試法。