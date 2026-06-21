機場劫金條｜再多1男落網　被捕人數增至8人　案件周一提堂

機場三號停車場上周四（6月18日）發生傷人搶劫案，36歲本地男子在停車場取車時，遭刀手斬傷手腳劫去6條金條，總值約700萬元。警方經調查後，上周四（6月18日）和上周五（6月19日）在全港多區拘捕4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎20歲至39歲。警方指案件並非隨機犯案，有人掌握受害人行蹤，相信有「內鬼」通風報信；同時有疑犯潛逃內地，將繼續追緝，惟被搶去的金條尚未尋回。



警方再經進一步調查後，警員昨日（周六/6月20日）晚上在屯門區拘捕多一名24歲男子，涉嫌「串謀搶劫」，現正被扣留調查，被捕人數至8人。



另外，早前被捕的3名男子已被暫控合共一項「串謀搶劫」，其中一名29歲姓鄭被捕男子另被暫控一項「容許他人無牌駕駛」罪及一項「容許他人駕駛時沒有第三者保險」罪；其中一名21歲姓鄧被捕男子則另被暫控一項「偽造文件」罪、一項「無牌駕駛」罪及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪。案件將於明日（周一/6月22日）上午於沙田裁判法院提堂。連同最新被捕的24歲男子，共有2男3女被捕人仍被扣留調查。



新界南總區刑事總部高級警司姚永勤形容案件「極之嚴重」。（翁鈺輝攝）

受害人受僱內地商人 印尼運金返洪港

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤早前在記者會上表示，遇劫男子受僱於一名內地商人，由印尼獨自運金回港，他落機後，步行到三號停車場準備上車時，被三名蒙面漢持刀伏擊，搶走一個背囊，內有6條金條，每條重1公斤，總值約港幣700萬元。匪徒得手後登上接應七人車逃去。事主後大腿及左前臂受傷，送瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。

事主遇襲，大腿及左前臂受傷。匪徒得手後登上接應七人車逃去。（翁鈺輝攝）

警方：有內鬼通風報訊 金條未尋回

警方經過深入調查及情報分析，並利用「銳眼」計劃下的閉路電視網絡，於接報後12小時內掌握案發經過、疑犯身份，並進行拘捕行動。

姚永勤強調，案件並非一般街頭搶劫，而是有針對性、有預謀的劫案；有理由相信匪徒一早已掌握事主的航班、路線、泊車位置等詳細資料，極可能涉及「內鬼」通風報信，甚至有熟人參與，所有知道受害人行蹤者，都是警方調查範圍內。

警方已經在荃灣尋回接應車輛，並起回涉案刀具，但尚未尋回金條。姚永勤指，攜帶金條進入本港毋須向海關申報，惟有否涉其他罪行，警方會繼續調查。

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案發於前日（18日）凌晨零時30分，警方接獲36歲姓胡男子報案，指在機場三號停車場大樓遭3人以刀襲擊，搶走其載有6條金條的背囊。劫匪其後登上私家車往東涌方向逃去，涉案金條共重約6公斤，約值700萬元。匪徒20至30歲，私家車相信是掛上假車牌。傷者手腳受傷清醒，由救護車送往北大嶼山醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。

遇劫過程昨日（19日）在社交平台微信流傳，顯示事主取車時，被兩名持刀男子指嚇；歹徒得手後由一輛黑色七人車載走，連同司機在內，相信歹徒最少有4人。

事主（右）打開車門之際，3名男子相繼走近。（網上截圖）

穿深色衫戴口罩的男子持刀，直指向事主心口位置，將他迫到車尾位置；另一名白衫漢亦緊隨其後舉刀指嚇。（網上截圖）

湖南日報「犇視頻」的片長約17秒，經過剪接，題為「香港機場突發劫案，重6公斤價值700萬港元金條被搶」。畫面甫開始是數名疑是警員的男子在停車場內，然後隨即跳到泊車位置。可見一名孭着背囊、穿白色衫的男子，緩步行近一部白色Tesla打開右後門。

此時3名男子相繼走近，其中穿深色衫戴口罩的男子舉起利刀，直指向事主心口位置，將他迫到車尾位置；另一名白衫漢亦緊隨其後舉刀指嚇。

畫面沒有拍攝到搶背囊的一刻，只見白衫持刀男在車頭位置跑過；而第三名歹徒一直在後觀望事件，一輛黑色七人車的中門打開倒駛而至，瞬間又往前方駛走，片段至始結束。

現場彎位遺下染血紙巾。

警員在白色Tesla私家車停泊車位一帶調查。

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）