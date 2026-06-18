峇里返港男機場停車場取車　遭刀手伏擊斬傷手腳　掠約$700萬金條

機場發生斬人劫案。今日（周四/6月18日）凌晨零時許，警方接獲一名男子報案，指自己在機場三號停車場大樓，遭人用刀斬傷手腳流血，搶走其載有6條金條的背囊。男傷者清醒，由救護車送往北大嶼山醫院接受治理。



現場彎位遺下染血紙巾。

就現場所見，警方封鎖機場三號停車場整幢大樓調查，嚴禁其他人進入；彎位遺下染血紙巾。此外，警方亦在各區交通要道展開「捷進行動」，設路障截查可疑車輛。

警員在白色Tesla私家車停泊車位一帶調查。

據了解，遇劫事主36歲，有人報稱受一間公司所託，從印尼峇里一名印尼男子取得金條，然後運送返港。案發時事主攜帶內有6條、共重6公斤金條的黑色背囊，前往機場三號停車場1樓取其白色Tesla座駕。其間突然遭3名戴口罩的刀手走近並搶走金條，事主立即逃走，惟左手和左腳卻被對方斬傷，賊人掠走金條後，乘坐七人車逃離現場。

根據本港各大銀行目前報價，6公斤實體金條總值接近700萬港元。

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警方經調查後稱，事主姓胡36歲，他手腳受傷，清醒被送往北大嶼山醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。警方接獲事主報案，指在翔天中路一停車場內被3人以刀襲擊，並劫去一個裝有6條金條的背囊。劫匪其後登上私家車往東涌方向逃去，涉案金條共重約6公斤，約值700萬元。3名匪徒20至30歲，私家車相信是掛上假車牌。

人員接報到場，經初步調查，案件列「行劫」，交由新界南總區重案組第三A隊跟進，暫未有人被捕。

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）