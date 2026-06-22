荃灣的士路中落客搬行李｜63歲司機被捕控危駕　7月3日提堂

上周五（19日）青山公路—荃灣段有Amigo的士在路中心停車落客搬行李 ，司機打開車尾箱，協助一男一女搬出4個行李箱，男子拖篋橫越2條行車線走上行人路，司機則施然返回車上。片段引起網民批評，有人怒斥「黐X線！」、「一個癲加兩個喪」。



警方事後將案件列作「交通投訴」跟進，運輸署指的士車隊營辦商，已即時終止與涉事的士司機合作。警方今日（22日）表示，人員經深入調查後，今午（22日）拘捕一名63歲的士男司機，他已被控一項「危險駕駛」罪，案件將於7月3日上午在沙田裁判法院提堂。



警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車屬嚴重交通罪行，亦會對其他道路使用者構成危險，最高可被判監禁3年、罰款2.5萬元，以及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識

早前片段可見，兩男女乘客在的士司機協助下，在路中從車尾箱搬出4件行李。（車cam L（香港群組）/文迪影片截圖）

該段網上短片是後方巴士上的乘客所拍，巴士被迫停下，有目擊的乘客怒斥：「黐X線！」影片隨即惹來網民熱論，有網民斥「一個癲加兩個喪」、「黐X線，一定要舉報」；亦有人說：「係惡乘客，定係惡司機？」、「係咪喺港島揸開電車？」。

運輸署早前回應稱高度關注事件，又指得悉有關的士車隊營辦商已即時終止與涉事的士司機的合作。署方已要求營辦商就事件提交報告 ，並嚴正敦促有關車隊營辦商指示旗下所有車隊的士司機，必須時刻注意駕駛及道路安全，在適當位置上落乘客。

其中女乘客拖兩件行李，視察交通情況準備過馬路。（車cam L（香港群組）/文迪影片截圖）

Amigo的士車隊事後在Facebook專頁表示，涉事乘客當日經線上平台預約即時用車服務，行程原定由馬鞍山前往機場。然而，乘客上車後，沿途多次就行駛路線及方向提出指示。司機駛至南豐紗廠附近時，乘客強烈要求立即在該處停車，並揚言報警，司機最終在該處讓乘客離開車廂。

車隊強調，對事件高度重視，絕不認同任何危害道路安全及涉嫌違法的行為，並強調在任何突發情況下，司機均應在合法且安全的地點讓乘客下車。事件發生後，車隊已即時停止涉事司機服務，事件並無引致交通意外，亦無任何人士受傷。涉事司機已就事件報警，車隊將全力配合警方調查。

車隊重申，一直將道路安全及服務質素置於首位，未來會進一步加強司機培訓和服務監管機制，並提醒旗下所有司機，如在行程途中與乘客遇上任何突發爭執，必須在安全情況下將車輛駛往安全地點，並立即聯絡車隊平台尋求協助或報警處理，以確保乘客、司機及其他道路使用者的安全。

的士司機則施施然回到車箱駕車離開。（車cam L（香港群組）/文迪影片截圖）

該對男女隨後拖行行李箱，急步橫跨2條行車線（車cam L（香港群組）/文迪影片截圖）

乘客離開後，司機返回座位關上車門驅車而去。（車cam L（香港群組）/文迪影片截圖）