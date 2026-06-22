有片｜FU牌私家車司機駕駛時雙手離軚玩手機 網民怒斥：馬路核彈
撰文：凌逸德
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今日（22日）網上瘋傳一段影片，片段相信由隧道內一輛行駛左線的車輛拍攝，而右邊中線則有一輛掛上「FU」車牌及內地車牌的銀色私家車，其司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。片主直言：「大陸車落黎香港軚盤都唔使揸？」影片惹來大批網民關注，有人批評司機駕駛危險，怒斥罔顧安全 「嘩！馬路核彈。」、「都幾痴線，真係輔助駕駛當自動駕駛」、「累己害人！」亦有人建議盡快舉報「幫佢出名1823啦！」
現時內地部份城市，法例上已容許使用汽車自動駕駛功能。視乎車輛的駕駛系統級別設置多個分級。初級為輔助駕駛系統，即要有人操作但系統作為輔助；而最高級別為完全自動駕駛，即駕駛席上可無司機。不過，香港現時法例則並未允許車輛在開放道路上，使用全自動駕駛功能，即「雙手離軚」行為仍屬犯例，或有機會觸犯「危險駕駛」罪行。
對於有網民質疑片段主角為「粵車南下」車輛，但根據片段所見，涉事私家車掛有香港的FU字頭車牌、及綠色底內地「粵E」牌（佛山注冊電動車輛），實屬內地左軚跨境車輛，而並非「粵車南下」政策的產物。
FU/FV字頭車牌，乃根據香港法例第374E章《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，向本港境外地方登記的車輛簽發「國際通行許可證」時，配予有關車輛短期使用，當中包括中國內地或外地車輛；而「粵車南下」車輛，則會獲發配FT字頭車牌暫用。