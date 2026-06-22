有片｜FU牌私家車司機駕駛時雙手離軚玩手機　網民怒斥：馬路核彈

今日（22日）網上瘋傳一段影片，片段相信由隧道內一輛行駛左線的車輛拍攝，而右邊中線則有一輛掛上「FU」車牌及內地車牌的銀色私家車，其司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。片主直言：「大陸車落黎香港軚盤都唔使揸？」影片惹來大批網民關注，有人批評司機駕駛危險，怒斥罔顧安全 「嘩！馬路核彈。」、「都幾痴線，真係輔助駕駛當自動駕駛」、「累己害人！」亦有人建議盡快舉報「幫佢出名1823啦！」



現時內地部份城市，法例上已容許使用汽車自動駕駛功能。視乎車輛的駕駛系統級別設置多個分級。初級為輔助駕駛系統，即要有人操作但系統作為輔助；而最高級別為完全自動駕駛，即駕駛席上可無司機。不過，香港現時法例則並未允許車輛在開放道路上，使用全自動駕駛功能，即「雙手離軚」行為仍屬犯例，或有機會觸犯「危險駕駛」罪行。

對於有網民質疑片段主角為「粵車南下」車輛，但根據片段所見，涉事私家車掛有香港的FU字頭車牌、及綠色底內地「粵E」牌（佛山注冊電動車輛），實屬內地左軚跨境車輛，而並非「粵車南下」政策的產物。

FU/FV字頭車牌，乃根據香港法例第374E章《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，向本港境外地方登記的車輛簽發「國際通行許可證」時，配予有關車輛短期使用，當中包括中國內地或外地車輛；而「粵車南下」車輛，則會獲發配FT字頭車牌暫用。

網上瘋傳一段影片，拍得隧道內旁邊一輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））

網上瘋傳一段影片，拍得隧道內旁邊一輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））

網上瘋傳一段影片，拍得隧道內旁邊一輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））