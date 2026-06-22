安徽MPV越綠化帶撞等燈電動單車　母子三人被撞倒地至少1死2傷

6月20日，安徽廣德市發生一宗致命交通意外，一輛私家車失控碾過綠化帶，再攔腰撞向正在等紅綠燈的電動單車，車上母子三人被撞倒地。

6月22日，警方通報稱，車禍造成一死兩傷，肇事女司機已被刑事拘留，已排除酒駕及毒駕嫌疑，事故原因有待調查。



事發地附近的閉路電視畫面顯示，在一處十字路口，一輛黑色車行駛期間突然碾過綠化帶，撞向一輛正在等紅綠燈的電動單車，電動單車被壓在車下。

一輛黑色車行駛期間失控碾過綠化帶。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，有目擊者稱，他路過時意外已發生，電動單車上有3個人，其中一名成年人及女童被壓在車下，「車太重了，我們沒辦法把人弄出來，附近有修理廠開了個叉車出來，把人從車底弄出來的」。

當地商戶稱，女傷者是她的同學，年約33歲，事發當天她帶一對子女外出，在路口等候左轉時被撞；同學本人全身骨折、仍在醫院ICU搶救，一對子女不幸離世。

市民用叉車升高車輛，協助救人。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，遇難者家屬馮女士稱，3歲的侄子和虛歲10歲的侄女已經去世，弟媳全身多處骨折，還在搶救，「弟媳那天送孩子們去補課，結果突遭橫禍」；家人至今尚未與肇事方接觸，處理結果還待交警通知。

6月22日，安徽省廣德市公安局通報稱，事發於6月20日下午3時36分許。經調查，36歲的楊某某駕駛一輛小型普通客車沿太極大道由東向西行駛時，越過綠化帶碰撞停在非機動車道上的一輛二輪電動車，造成1人死亡、2人受傷（1人傷勢較重）。

當晚，楊某某被警方刑事拘留。經檢測，已排除酒駕、毒駕嫌疑，事故調查和善後處置等工作正在進行中。