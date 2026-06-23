鄧炳強國安推廣計劃書比賽頒獎讚新一代展承擔　指國安如陽光空氣

香港警務處國家安全處（國安處）今日（23日）舉行「NStudio 同心·共創·護國安」推廣計劃書比賽頒獎典禮，保安局局長鄧炳強和署理警務處處長簡啟恩擔任主禮嘉賓，頒發獎項予得獎學校和學生。



鄧炳強致辭時表示，國家安全猶如陽光和空氣，與生活息息相關。人人都是國家安全的持份者、受益人，亦是國家安全的守護者、責任人。他十分欣賞年輕人推廣國家安全的創新提案，讚揚參賽者以「貼地」、有趣的方法將「總體國家安全觀」帶入社區，引發大眾思考國家安全與日常生活的連繫，展現香港新一代的創意與承擔。



保安局局長鄧炳強致辭時表示，國家安全猶如陽光和空氣，與生活息息相關。（翁鈺輝攝）

鄧炳強續指，透過比賽期間的工作坊，參賽者學習市場推廣、短片製作和演講技巧，練成一身國安教育的「好武功」。他亦提到保安局即將推出全新電視節目《國安檔案解密》，以深人淺出的方式，講解真實國安案件和法庭判決，提醒觀眾慎思明辨，警惕依然存在的國安風險。

簡啟恩致辭時表示，頒獎典禮是一場「播下種子」的見證，並以三個「同心」比喻三顆種子。第一，同心參與——為年青人播下「認識」的種子，讓國安融入生活土壤；第二，同心引導——評審和導師播下「啟發」的種子，工作坊與專業分享讓國安教育生根；第三，同心前行——大家一同播下「行動」的種子，得獎計劃書將獲國安處協助落實，走進學校與社區，結出果實。

署理警務處處長簡啟恩強調，警隊會繼續做好執法者與推動者的角色。（翁鈺輝攝）

簡啟恩強調，警隊會繼續做好執法者與推動者的角色，但推動國安教育不能單靠一方之力，他感謝香港教育工作者聯會（教聯）、各區警民關係組和國安地區導師與警方並肩耕耘。最後他表示，國家安全的未來由年青人譜寫，期望市民帶着親手播下的種子，感染身邊更多人，同心守護國安。

「NStudio 同心·共創·護國安」推廣計劃書比賽旨在鼓勵參賽者連繫國家安全與日常生活，設計具創意及可行性的方案，涵蓋產品構思、主題活動和考察團等，宣揚國安信息。比賽設有小學組、初中組、高中組及青少年制服團隊組，吸引逾320位來自80間中小學和16支制服團隊的學生參加。