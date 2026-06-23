FU牌司機手離軚玩手機｜運輸署：或犯不小心駕駛　交執法部門跟進

昨日（22日）網上瘋傳一段影片，片段相信由隧道內一輛行駛左線的車輛拍攝，而右邊中線則有一輛掛上「FU」車牌及內地車牌的銀色私家車，其司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。



運輸署回覆《香港01》查詢指，根據法例，駕駛時司機不得以本人手持的方式使用流動電話；若駕車時無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，均可能觸犯不小心駕駛的罪行。署方留意到上述情況後，已將個案轉交執法部門跟進。



網上瘋傳一段影片，拍得隧道內旁邊一輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））

片主直言：「大陸車落黎香港軚盤都唔使揸？」影片惹來大批網民關注，有人批評司機駕駛危險，怒斥罔顧安全 「嘩！馬路核彈。」、「都幾痴線，真係輔助駕駛當自動駕駛」、「累己害人！」亦有人建議盡快舉報「幫佢出名1823啦！」

運輸署表示，特區政府非常重視車輛和道路安全。所有持粵港常規配額往返粵港兩地的粵車，均須按香港的要求通過車輛檢驗，並遵守香港的道路交通法規。

根據法例，任何司機在其所駕駛的汽車移動時，不得以其本人手持的方式使用流動電話。另外，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，有機會觸犯不小心駕駛的罪行。此外，鑑於香港的交通規則與內地不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，一經定罪，可處罰款或監禁。署方指，留意到上述情況後，已將個案轉交執法部門跟進。

網上瘋傳一段影片，拍得隧道內旁邊一輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））

現時內地部份城市，法例上已容許使用汽車自動駕駛功能。視乎車輛的駕駛系統級別設置多個分級。初級為輔助駕駛系統，即要有人操作但系統作為輔助；而最高級別為完全自動駕駛，即駕駛席上可無司機。不過，香港現時法例則並未允許車輛在開放道路上，使用全自動駕駛功能，即「雙手離軚」行為仍屬犯例，或有機會觸犯「危險駕駛」罪行。

另有網民質疑片段主角為「粵車南下」車輛，但根據片段所見，涉事私家車掛有香港的FU字頭車牌、及綠色底內地「粵E」牌（佛山註冊電動車輛），實屬內地左軚跨境車輛，而並非以「粵車南下」政策來港車輛。

FU/FV字頭車牌，乃根據香港法例第374E章《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，向本港境外地方登記的車輛簽發「國際通行許可證」時，配予有關車輛短期使用，當中包括中國內地或外地車輛；而「粵車南下」車輛，則會獲發配FT字頭車牌暫用。