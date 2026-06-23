警「放蛇」冚白牌車　揭雙程證司機涉冒充他人身份接客　兩人被捕

警方於周二（23日）進行打擊白牌車行動，交通部人員經網約車平台召車，「放蛇」扮乘客乘私家車由元朗前往上水，行動中拘捕兩名司機。期間竟揭發當中一名司機，為持雙程證來港的內地人，亦並非該網約車平台的登記人，故除涉及「白牌車」案外，更涉嫌當黑工及詐騙被拘捕。



涉案私家車被扣留調查及作進一步檢驗。（警方提供）

警方表示，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊，周二（ 6月23日）下午在區內進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行動。警員在元朗區喬裝乘客前往上水區，成功截獲兩輛懷疑涉及非法載客取酬的私家車。一名24歲本地男子及一名41歲內地男子在上水區涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」被捕。

警方經進一步調查發現，該名內地男司機並非網約車平台的登記人，他同時涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」被捕，案件交由大埔警區刑事調查隊接手調查。他們現正被扣留調查。涉案兩輛私家車亦已被扣留調查及作進一步檢驗。

涉案私家車被扣留調查及作進一步檢驗。（警方提供）

據了解，該名被捕內地男子持雙程證到港 ，由於他並非該個網約車平台的登記人，懷疑冒充其他人使用平台，所以涉嫌「串謀詐騙」罪名。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或非法載客取酬。首次定罪可處罰款一萬元及監禁6個月，再干犯可處罰2.5萬元及監禁12個月。此外，串謀詐騙為嚴重罪行，一經定罪可被判監14年。